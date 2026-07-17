Guía para disfrutar de las Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago: conciertos, actividades y horarios

El miércoles 22 de julio marca el inicio de las fiestas del Apóstol 2026. Un año más, Santiago de Compostela podrá disfrutar de diez días completos de celebraciones que culminarán el viernes 31 de julio. Todavía no conocemos el nombre de la persona que dará el pregón desde el balcón del Pazo de Raxoi, pero se estima que salga a la luz durante los próximos días.

Las fiestas del verano más grandes de Santiago de Compostela llegan por todo lo alto con una gran programación de conciertos, actividades para todos los públicos, atracciones a precios populares y, por supuesto, el tradicional espectáculo pirotécnico y el regreso del videomapping a la praza do Obradoiro.

En Quincemil presentamos la guía de las fiestas del Apóstol 2026 para que no te pierdas nada.

Todos los conciertos

The Rapants cerrarán los grandes conciertos de las fiestas del Apóstol 2026 The Rapants

La Real Filharmonía de Galicia será la encargada de inaugurar la programación de las fiestas del Apóstol 2026 el miércoles 22. Dará un concierto a las 20:00 horas en la Praza da Quintana, con Baldur Brönnimann como director y Lada Bockova como soprano invitada.

Al día siguiente, jueves 23, tendremos una noche dedicada al reggae en la Praza da Quintana con Julian Marley, más conocido como Ju-Ju, hijo de Bob Marley. La actuación dará inicio a las 21:00 horas. A esta misma hora del viernes 24 dará inicio el concierto de Belem Tajes y Lila Downs en la Praza da Quintana. Será una noche dedicada al folclore gallego y latinoamericano.

El sábado 25, el gran Día del Apóstol, podremos disfrutar de unas jornadas de folclore gallego de la mano de cuatro conocidas agrupaciones: A. F. Cantigas e Agarimos, A. F. Colexiata de Sar, G.B.M.T. Brincadeira y O.C.T. Ultreia. Todas ellas se darán cita en la Praza da Quintana a las 21:00 horas.

Como es costumbre, la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela se une a la programación de las fiestas del Apóstol por todo lo grande el domingo 29. Darán un concierto en la Praza da Quintana a las 12:00 horas con David Fiuza como director y varios invitados especiales.

La Plaza de Mazarelos también volverá a presentar una serie de conciertos gratuitos durante la jornada del domingo 29, los cuales estarán protagonizados por Martin Bruhn (13:30 horas), quien presentará su nuevo trabajo Folclore; Ferrinhas Bravas (17:00 horas), Faiscas da Pontraga (17:45 horas), Os da Porfía (18:45 horas), Alan Macdonald & Chick Macauley + Friends (20:30 horas). Asimismo, la Iglesia de la Universidad también contará con un domingo de lo más musical con las actuaciones de Ana Alcaide (12:30 horas), Vox Stellae (16:00 horas) y O Gajo (19:45 horas).

El domingo 29 se completará con dos grandes conciertos en la Praza da Quintana. Por un lado, recibiremos a Felisa Segade a las 22:00 horas, una de las pandeireteiras más icónicas de la música gallega. Por otro lado, disfrutaremos del concierto que nos regalará el gaiteiro Budiño a las 23:00 horas, conocido por revolucionar el sonido de la gaita gallega.

Empezamos una nueva semana el lunes 27 con la celebración del Día de Padrón con un concierto a las 13:00 horas en la Praza do Obradoiro con las Bandas Municipales de Padrón y Santiago. A las 20:00 horas la música se traslada al Teatro Principal, donde tendrá lugar el concierto Peregrinos Musicais: Horizontes Atlánticos. Será un concierto en el que se mezclará el sonido del clarinete del escocés Jean Johnson y del piano de la rusa afincada en Galicia Ilona Timchenko.

El gran concierto del lunes 27 vendrá de la mano de La Perra Blanco, quien se subirá al escenario de la Praza da Quintana a las 21:00 horas para dar un enérgico concierto del mejor rock emergente de la escena musical española.

El martes 28 a las 21:00 horas la Praza da Quintana acogerá una nueva edición de la fiesta gitana gallega, conocida como A Tarara, la cual fusiona la tradición flamenca con el espíritu gallego. Su nombre es un pequeño guiño al poema infantil del gran poeta andaluz Federico García Lorca.

Asimismo, a las 20:00 horas en la Plaza de San Martiño Pinario se podrá disfrutar de una jornada con los mejores violinistas internacionales con el espectáculo Peregrinos musicais: Séculos do violín, donde tendremos como protagonistas al francés Serguei Milstein y al portugués Alexander Arutjunian. Esta cita se repetirá el miércoles 29 a la misma hora en el Teatro Principal, donde esta vez se presentará el espectáculo Mapas Musicais con los italianos Marco Rinaudo y Stefano Visintainer.

Los grandes conciertos del miércoles 29 en la Praza da Quintana darán inicio a las 21:00 horas y estarán protagonizados por un doble espectáculo: Bewis de la Rosa, referente del rap rural, y Eris Mackenzie, proyecto musical de Carlos Eirís que fusiona electrónica y hard-style con jotas y alalás.

El penúltimo día de celebraciones de las fiestas del Apóstol 2026, jueves 30, podremos disfrutar de un gran concierto de Shego en la Praza da Quintana. El grupo español emergente que, con su indie rock afilado y honesto, ha logrado conquistar la escena musical española. Desde las 21:00 horas será posible disfrutar de los éxitos de su último trabajo de 2026, amiamiga.

Finalmente, el viernes 31 pondremos el broche de oro a estas festividades con una sesión de Cantos de Taberna en la Rúa de San Pedro a las 21:00 horas, los cuales estarán protagonizados por Xirandaina, San Lázaro y Os Estalotes. Sin embargo, los encargados de cerrar por todo lo alto las fiestas del Apóstol 2026 serán The Rapants, quienes llevarán su verbeneo hasta la Praza da Quintana a las 22:00 horas.

Más allá de esta amplia programación musical, Santiago de Compostela contará con las clásicas orquestas en la Alameda y las alboradas, que darán inicio a cada una de las jornadas festivas.

Orquestas en la Alameda

Todas las orquestas darán inicio a sus actuaciones a las 22:00 horas.

Jueves 23 - Orquesta Finisterre

Viernes 24 - Orquesta Compostela

Sábado 25 - Tania Veiras e Os Cumbiapop

Jueves 30 - Orquesta Costa Dorada

Viernes 31 - Orquesta Suavecito

Todas las alboradas

Las alboradas darán inicio a las 11:00 horas y llegarán a su destino a las 12:00 horas.

Jueves 23 - Muiñeiros do Sarela (del Avío de Arriba hasta la Plaza de Vigo)

(del Avío de Arriba hasta la Plaza de Vigo) Viernes 24 - A.C. Pana Raiada (desde la Pontepedriña hasta San Fiz de Solovio)

(desde la Pontepedriña hasta San Fiz de Solovio) Martes 28 - A.C. O Castro de Figueiras (desde Salgueiriños hasta la Plaza 8 de Marzo)

(desde Salgueiriños hasta la Plaza 8 de Marzo) Miércoles 29 - A.V. As Brañas de Andrés (desde As Fontiñas hasta la Praza da Inmaculada)

(desde As Fontiñas hasta la Praza da Inmaculada) Jueves 30 - A.C. Pena Maior de Ma (desde Conxo hasta la Plaza de Fonseca)

(desde Conxo hasta la Plaza de Fonseca) Viernes 31 - A.C. Grupo Novo Río S (desde Vista Alegre hasta la Alameda)

Festivales, actividades infantiles y mucho más

Fiesta de los Cabezudos, en Santiago de Compostela. Cedida Turismo de Santiago de Compostela.

Los conciertos y las orquestas en directo no son las únicas actividades de las que se puede disfrutar en Santiago de Compostela durante sus fiestas del Apóstol. Como cada año, la programación trae consigo un gran repertorio de festivales culturales, proyecciones cinematográficas y actividades para toda la familia.

Para todos los públicos

Empezamos el jueves 23 con una muestra de danza por parte de Avd 173, el Estudio de Danza Urbana de Santiago de Compostela, el cual se dará cita en la Praza da Quintana a las 12:00 horas para impresionar a todos los transeúntes.

Al día siguiente, viernes 24, tendrá lugar un encuentro de gigantes y cabezudos en la Praza da Quintana (12:00 horas) y la Praza do Toural (12:30 horas). Y el sábado 25 podremos disfrutar de toda una comparsa de estas figuras tan emblemáticas de las fiestas del Apóstol 2026 El recorrido dará inicio a las 12:00 horas en el Teatro Principal y recorrerá algunas de las calles más importantes del centro histórico.

El domingo 26 cerramos la primera semana de las fiestas del Apóstol 2026 con la 8ª celebración del Tradfest, el festival de música y danza tradicional. Este año presentará un amplio repertorio de ruadas durante toda la jornada y las actuaciones de Trópico de grelos y Os enxebres de San Lázaro.

El tradicional Día do Traxe tendrá lugar el domingo 29 y, como cada año, llega con un amplio programa de actividades que incluye desfiles, misas, exhibiciones y concursos:

11:45 horas - Desfile de trajes tradicionales desde la Alameda hasta la plaza de Cervantes y Acibechería.

desde la Alameda hasta la plaza de Cervantes y Acibechería. 13:00 horas - Misa en San Paio de Antealtares

en San Paio de Antealtares 14:00 horas - Recepción en la Casa do Concello

16:00 horas - Concentración de participantes en el certamen de trajes en la hospedería de San Martiño Pinario

19:15 horas - Desfile de trajes tradicionales desde San Martiño Pionario hasta la Plaza da Quintana

desde San Martiño Pionario hasta la Plaza da Quintana 19:15 horas - Exhibición, concurso de trajes y entrega de diplomas

Por último, el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 desde las 17:00 hasta las 20:00 horas se podrá disfrutar de unas sesiones de ajedrez al aire libre en la Alameda con partidas amistosas, lentas o rápidas para todos los niveles y edades. La inscripción en esta actividad será completamente gratuita y se podrá realizar directamente en la zona del juego.

Para los más pequeños

El jueves 23 podremos disfrutar de una gran fiesta pícara en el Parque de Galeras. Este conjunto de actividades tiene como objetivo que los más pequeños de la familia lo pasen en grande.

La fiesta pícara dará inicio a las 17:30 horas con la apertura de sus juegos y talleres. A las 18:00 horas tendremos un intervalo musical de la mano de Uxía Lambona e a Banda Molona, el cual se alargará hasta las 19:00 horas, que será cuando de inicio el espectáculo de Gramola Gominola. Finalmente, a las 21:00 horas se dará el cierre de fiesta con otra serie de juegos y talleres.

Sesiones de cine al aire libre

Cine al aire libre. iStock

Desde el lunes 27 hasta el jueves 30 podremos disfrutar de una serie de sesiones de cine al aire libre en diferentes plazas de la ciudad compostelana:

Lunes 27 a las 20:00 horas en la Praza da Lavacolla - Flow de Gints Zilbalodis

a las 20:00 horas en la Praza da Lavacolla - de Gints Zilbalodis Lunes 27 a las 22:00 horas en la Praza da Lavacolla - Sirāt de Óliver Laxe

a las 22:00 horas en la Praza da Lavacolla - de Óliver Laxe Martes 28 a las 20:00 horas en la Praza da Veciñanza da Gracia - Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas d Naick Park y Merlin Crossingham

a las 20:00 horas en la Praza da Veciñanza da Gracia - d Naick Park y Merlin Crossingham Martes 28 a las 22:00 horas en la Praza da Veciñanza da Gracia - San Simón de Miguel Ángel Delgado

a las 22:00 horas en la Praza da Veciñanza da Gracia - de Miguel Ángel Delgado Miércoles 29 a las 20:00 horas en el exterior del Centro Cultural de Berdía - A galiña turuleca de Eduardo Gondell y Víctor Monigote

a las 20:00 horas en el exterior del Centro Cultural de Berdía - de Eduardo Gondell y Víctor Monigote Miércoles 29 a las 22:00 horas en el exterior del Centro Cultural de Berdía - Romería de Carla Simón

a las 22:00 horas en el exterior del Centro Cultural de Berdía - de Carla Simón Jueves 30 a las 20:00 horas en el parque Eugenio Granell - Nocturna de Adrià García y Víctor Maldonado

a las 20:00 horas en el parque Eugenio Granell - de Adrià García y Víctor Maldonado Jueves 30 a las 22:00 horas en el parque Eugenio Granell - Rondallas de Daniel Sánchez Arévalo

Espectáculos pirotécnicos y videomapping

Los fuegos del Apóstol, en una foto de archivo. @santiagoturismo

Los espectáculos pirotécnicos tendrán lugar los dos viernes de fiestas: el 24 y 31. El primer día celebrará el inicio oficial de las fiestas y el segundo cerrará por todo lo alto la edición de 2026.

Los lugares desde los que se lanzarán los fuegos artificiales el 24 de julio son la Alameda, la Cidade da Cultura y el parque Carlomagno. Por lo tanto, las zonas cercanas a estas tres localizaciones son las más recomendadas para disfrutar de este tradicional show lumínico.

Respecto a los fuegos del día 31, se lanzarán desde el parque de la Alameda y son una oportunidad única de despedir los festejos hasta el próximo año.

Las sesiones de videomapping darán inicio por la madrugada en la Praza do Obradoiro y se podrán observar en la fachada del Pazo de Raxoi. Las fechas programadas para la proyección de este espectáculo de imágenes son el viernes 24, sábado 25 y domingo 26.

La proyección sobre la fachada del Pazo de Raxoi estará basado en la transformación del edificio con el paso de los años, por lo que se irá llenando de imágenes de vegetación y colores, pero también de engranajes que simbolizan el tiempo transcurrido.

La duración total será de aproximadamente 10 minutos y se proyectarán pases cada 15 minutos desde las 00:00 hasta las 02:00 horas el viernes 24 y desde las 23:00 hasta las 01:00 horas el sábado 25 y domingo 26.