Verbenas, hinchables y 3 días de fiesta en este pueblo de A Coruña: también habrá fuegos artificiales

Galicia en verano es una auténtica fiesta. Vayas a donde vayas te encontrarás un palco con algún grupo de música u orquesta, degustaciones gastronómicas y actividades para todos los públicos en honor a sus fiestas tradicionales con las que todos los vecinos disfrutan al máximo.

La parroquia Palmeira, en el municipio de Ribeira (A Coruña) ha anunciado sus Festas do Verán 2026 con una programación que se desarrollará entre los días 7 y 9 de agosto, creando un fin de semana de lo más festivo con opciones para todas las edades.

Festas do Verán de Palmeira

Las fiestas darán comienzo el viernes 7 de agosto con las tradicionales bombas de artificio y una alborada, que anunciarán el inicio de la jornada a las 10:00 horas. A las 11:00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de los divertidos hinchables de agua, una actividad ideal para combatir el calor.

La jornada finalizará con una gran verbena a partir de las 23:00 horas, amenizada por la espectacular Orquesta Olympus y la actuación de Manu X.

El sábado 8 de agosto comenzará nuevamente con bombas de artificio y alborada a las 10:00 horas, seguidas de los hinchables de agua a las 11:00 horas. Por la tarde, a las 16:00 horas, se celebrará la III Xuntanza de Esculturas, un encuentro dedicado al arte y la creatividad.

A las 19:00 horas tendrá lugar la esperada fiesta de la espuma, y media hora después, a las 19:30 horas, se oficiará la misa solemne. La música volverá a ser protagonista desde las 23:00 horas, con una verbena en la que actuarán Tania Veiras, Los Cumbiapopo y Tito Maverick.

El domingo 9 de agosto arrancará con bombas de artificio a las 10:00 horas. A las 14:00 horas se celebrará la tradicional sesión vermú, amenizada por el Trío Arena. Como broche de oro a las fiestas, a las 00:00 horas tendrá lugar una espectacular tirada de fuegos artificiales, seguido de la actuación del Trío Arena y la música de DJ Matrek.