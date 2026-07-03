El Serán de Son d’aquí vuelve al Campo da Leña de A Coruña para apoyar la lucha contra el sarcoma

El Campo da Leña volverá a llenarse de música, baile tradicional y solidaridad del 10 al 12 de julio con una nueva edición del Serán de Son d’aquí, una cita ya consolidada en el verano coruñés que este año volverá a colaborar con la Asociación de Sarcomas Grupo Asistencial (ASARGA) para dar visibilidad a esta enfermedad.

El festival, organizado por la agrupación cultural Son d’aquí con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, pondrá el broche final al curso de sus escuelas de música y baile tradicional. Por segundo año consecutivo, el evento incorpora además un componente solidario coincidiendo con la celebración, el 13 de julio, del Día Internacional del Sarcoma.

Un espacio para informar y recaudar fondos

ASARGA contará con un stand propio durante las jornadas del viernes 10 y sábado 11 de julio, donde ofrecerá diferentes actividades dirigidas a todos los públicos con el objetivo de acercar la realidad de las personas afectadas por este tipo de cáncer poco frecuente.

Entre las propuestas habrá un taller de chapas personalizadas, juegos y actividades divulgativas, además de la venta de productos solidarios, entre ellos la camiseta oficial de la asociación, cuya recaudación se destinará íntegramente a financiar los servicios de apoyo que presta a pacientes y familiares.

Además, los asistentes podrán participar en el sorteo de una camiseta oficial del Real Club Deportivo de A Coruña firmada por toda la plantilla del ascenso, cuyas participaciones podrán adquirirse tanto a través de las redes sociales de la asociación como mediante códigos QR disponibles en el propio recinto.

Música tradicional y compromiso social

El sarcoma representa menos del 1% de los tumores diagnosticados y puede afectar tanto a adultos como a niños. Desde ASARGA destacan la importancia de este tipo de iniciativas para contribuir a visibilizar una enfermedad poco conocida y acercar información a la ciudadanía.

Durante todo el fin de semana, el Campo da Leña acogerá actuaciones de música tradicional, baile y sesiones abiertas, convirtiendo una vez más este emblemático espacio de Monte Alto en un punto de encuentro para la cultura popular gallega y la solidaridad.