Os Mallos, en A Coruña, celebra sus fiestas este fin de semana con música, juegos y una gran sardiñada

Tras un comienzo de semana bastante animado con la celebración de la noche de San Juan, la agenda del fin de semana en A Coruña llega cargada de planes, entre los que destacan las fiestas de Os Mallos.

Este 2026, el barrio coruñés de Os Mallos celebrará sus fiestas con un programa que combinará música en directo, gastronomía, actividades infantiles y actos de reconocimiento a vecinos y deportistas, además del estreno del nuevo himno del barrio.

Así serán las fiestas de Os Mallos 2026

Calle Ángel Senra en Os Mallos Cedida

La calle Ángel Senra será el epicentro de las fiestas de Os Mallos, que se celebrarán hoy viernes, 26 de junio, y mañana sábado, día 27, con un amplio programa de actividades para todos los públicos.

Un tardeo con Ángel Rodríguez Dúo dará el pistoletazo de salida a las fiestas de Os Mallos. La actuación, prevista para las 19:30 horas, dará paso al acto de reconocimiento a deportistas del barrio y al pregón de Lucía Veiga.

Precisamente, será la actriz y cómica coruñesa, una de las intérpretes gallegas más reconocidas de los últimos años, quien inaugure el Paseo de la Fama de Os Mallos, con el descubrimiento de su placa en la peatonal Ángel Senra.

Por la noche, la orquesta Saudade sacará a bailar a los vecinos.

Al día siguiente, Os Mallos iniciará la agenda del día con un animado pasacalles a cargo de Aturuxo, al que le seguirá un concurso de empanadas.

Desde las 13:30 horas, en la calle San Vicente, en frente del local 'El de Manolín', se celebrará una sesión vermú y tardeo con Fer Blanco, Lucas Llumá y Alma Libre.

Pero eso no será todo. A partir de las 18:30 horas comenzará una gran sardiñada, organizada por El de Manolín. Además, los más pequeños podrán disfrutar de una tarde repleta de actividades, con juegos, hinchables y muchas sorpresas.

Como broche de oro, a partir de las 22:00 horas, y por primera vez en A Coruña, Os Mallos acogerá uno de los mayores espectáculos en discomóviles de España a cargo de la macro discoteca Éxtasis.