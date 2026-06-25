Panorama, París de Noia y El Combo Dominicano estarán en estas fiestas de Galicia del 14 al 22 de agosto

Las fiestas del San Roque de Melide son, año tras año, unas de las más populares en la zona. Y es que pocos municipios reúnen en una sola semana a Panorama, París de Noia y El Combo Dominicano, entre otras, en unas fechas tan señaladas como mediados de agosto.

Melide es una parada del Camino de Santiago y, en verano, el lugar al que regresan muchas personas que viven fuera. En el mes de agosto, el municipio se convierte en un punto de encuentro en el que los vecinos del concello y los alrededores, unidos a turistas, visitantes y peregrinos, disfrutan de sus días libres.

El alcalde de Melide, José Manuel Pérez, miembros del equipo de Gobierno y representantes de la Asociación de Festas de San Roque presentaron este jueves el esperado cartel de las fiestas, que reúnen cada año a miles de personas en el centro del municipio.

Presentación del San Roque de Melide 2026. Concello de Melide

Panorama, París de Noia, El Combo Dominicano, Los Satélites, La Fórmula, Panorama City, Nuevo Tango, Tattoo, Grupo Bomba y el concierto de 9Louro encabezan nueve días de música en los que no faltarán bandas, charangas, la actuación del artista local Mellita y de la Banda Grileira.

El cartel de las fiestas

El cartel de las fiestas de Melide 2026 no defrauda. La música arrancará el viernes 14 de agosto con la Orquesta Panorama, una de las más seguidas verano tras verano en las verbenas, y terminará el día 22 con la Panorama City, el proyecto de Panorama que apuesta por un formato diferente manteniendo viva la esencia original.

El fin de semana del 15 de agosto, Santa María, es el más grande en cuanto a las fiestas patronales se refiere en Galicia. Melide apuesta ese sábado por la Charanga Leña Verde, el artista local Mellita y 9Louro, artista revelación que se ha convertido en un referente de la música urbana en gallego.

El domingo 16 la fiesta sigue con Froito Nova y la Banda de Arzúa, mientras que la orquesta encargada de amenizar la velada será Tatoo. París de Noia es el gran atractivo del lunes 17 de agosto, jornada en la que también será posible disfrutar de la animada Charanga BB+ y de la Banda de Visantoña.

El Grupo Bomba y la Orquesta Nuevo Tango amenizarán la fiesta el 18 de agosto, mientras que el día 19 Melide bailará al ritmo de la Charanga Los Támega, la Banda de Santa Cruz de Ribadulla y Los Satélites, un clásico de las verbenas que nunca falla.

La fiesta continúa el jueves 10 con la Charanga Ardores y la Orquesta La Fórmula, mientras que el viernes 10 actuarán Herba Grilleira, la Charanga Eravisto, la Banda Grilleira y El Combo Dominicano. Panorama City cierra los festejos el 22 de agosto.