Confirmado: regresan las fiestas de Vilaboa, en Culleredo (A Coruña), con churrascada, verbenas y 5 días de diversión

El verano gallego es temporada alta de fiestas. Durante los meses estivales se celebran numerosas ferias gastronómicas, romerías y verbenas por toda Galicia. Entre ellas destacan las fiestas de Vilaboa, en Culleredo (A Coruña), consideradas una de las citas ineludibles de la temporada.

Esta localidad festejará el verano del viernes 10 al martes 14 de julio y, como cada año, se espera que las fiestas sean muy multitudinarias, coincidiendo el pistoletazo de salida con el inicio del fin de semana.

Así serán las primeras grandes fiestas del verano de A Coruña

Las celebraciones comenzarán el viernes 10 de julio con una actuación en la Plaza de la Iglesia a cargo del trío Miami, a partir de las 21:30 horas.

La programación del sábado 11 arrancará a primera hora del día, a las 09:30 horas, con dianas y alboradas. A las 13:00 horas se celebrará una misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, cantada por la coral polifónica Costumes de Bergondo, y a las 14:15 horas comenzará la sesión vermú en Plaza de la Iglesia amenizada por Los Platinos y una discomóvil secreta.

Por la noche, el grupo Fussion sacará a bailar a los vecinos de Vilaboa y de otros municipios cercanos, como A Coruña. La verbena comenzará a las 22:30 horas y al cartel también se sumará una discomóvil.

Dianas y alboradas darán inicio a una nueva jornada de fiestas. El domingo 13, dedicado al Santísimo, se celebrará otra misa solemne y una sesión vermú amenizada por el grupo Eureka, que repetirá pase por la noche, a partir de las 22:30 horas.

El 13 de junio no será un lunes cualquiera. Vilaboa arrancará la semana con una gran verbena amenizada por la orquesta Ritmo Joven y una misa solemne en honor a San Antonio en la Iglesia de Laxe.

Como en años anteriores, esta localidad de Culleredo cerrará sus fiestas con una jornada dedicada a la gastronomía. El martes 14, a partir de las 19:00, se celebrará una gran churrascada, a la que le seguirá una última verbena a cargo de la orquesta Cinema.