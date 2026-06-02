Gran churrascada, paella y tres días de fiesta a 20 minutos de A Coruña este fin de semana: con verbena e hinchables

La comarca de A Coruña ya comienza a preparar y celebrar sus fiestas populares. Este fin de semana será el turno de la XIV Festa da Xuventude de Cambre, que se celebrará del viernes 5 al domingo 7 de junio con un completo programa lleno de degustaciones, tradición y mucha música para todos los públicos.

La celebración arrancará el viernes 5 a partir de las 20:30 horas y se prolongará durante todo el fin de semana. Vecinos y visitantes podrán disfrutar de numerosas actividades y actuaciones musicales, antes de poner el broche final el domingo con un animado tardeo.

La XIV Festa da Xente Nova de Cambre

Cambre volverá a llenarse de ambiente festivo con una nueva edición de la Festa da Xente Nova, una cita que se celebrará los días 5, 6 y 7 de junio y que reunirá música, gastronomía y actividades para todas las edades.

La programación comenzará el viernes 5 de junio con el X Encontro de Grupos Tradicionais da Sementeira, una propuesta que permitirá disfrutar de la música popular gallega de la mano de varias formaciones.

La jornada también contará con una cena popular en la que se podrá degustar una riquísima Fideuá, además de disfrutar de otras sorpresas para inaugurar este gran fin de semana.

El sábado 6 arrancará desde primera hora con alboradas y pasabares para animar las calles del municipio. La sesión vermú estará amenizada por Aixa Romay a partir de las 14:30 horas y, por la tarde, los más pequeños tendrán a su disposición hinchables gratuitos en el parque da Igrexa.

La música volverá a ser protagonista con un concierto de corales antes de una gran churrascada popular. Por la noche llegará uno de los momentos más esperados con la verbena, que contará con la actuación de la orquesta Fania Blanco Show y la Discomóvil Impacto. Además, durante el descanso de la orquesta se realizará un sorteo con un premio de 500 euros.

La fiesta concluirá el domingo 7 con una nueva sesión vermú de la mano de Aixa Romay y una comida popular en la que la paella será la gran protagonista. El ambiente continuará con un animado tardeo a cargo de DJ Isaac, encargado de poner el broche final a la celebración de esta XIV Festa da Xente Nova de Cambre.