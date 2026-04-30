Este pueblo de A Coruña celebra su fiesta del pan con 22 años de historia con una feria medieval y mucha música

Hay pocas personas a las que no les gusta el pan gallego, y si existen, seguro que es porque no han probado el auténtico. Si hay un manjar que ocupa un lugar fundamental en todas las mesas, ya sea para desayunar, comer, merendar o cenar, ese es el pan en Galicia.

Tanta importancia tiene el pan en esta comunidad, que muchos municipios celebran fiestas gastronómicas en su honor, como Neda (Ferrol), Cea (Ourense) y Carral (A Coruña), que celebra la XXII edición de la Festa do Pan los próximos sábado 9 y domingo 10 de mayo.

XXII Festa do Pan de Carral

La Festa do Pan de Carral alcanza su vigésima segunda edición consolidándose como una de las celebraciones más representativas de la comarca de A Coruña. Está organizada por el propio concello, en colaboración con la Asociación de Panadeiros de Carral y el apoyo de la Deputación da Coruña.

Asociación de Panaderos de Carral:

Panadería Bonome Bouzas, S.L.

Panadería Manuel Rodríguez e Hijos, S.L.

Panadería Da Cunha S.L.

Panadería Mercedes

Panadería Pedro Fernández

Panadería Paraíso

Panadería Insua

Durante los días 9 y 10 de mayo, el Campo da Feira se convertirá en el centro neurálgico de un evento que combina tradición, gastronomía y entretenimiento para todos los públicos.

La programación arranca el sábado a las 12:00 horas con la apertura de los puestos de exposición y venta de pan, el verdadero protagonista de la fiesta, además del bocadillo cardiosaludable. A lo largo del día, vecinos y visitantes disfrutarán de una feria medieval con artesanos del cuero, orfebres, esmaltes, textil o bisutería.

Uno de los grandes atractivos del evento son los talleres participativos. Los más pequeños tendrán la oportunidad de aprender a elaborar pan, mientras que otros espacios estarán dedicados a la artesanía, como el trabajo en madera.

También destaca la propuesta 'Pan en 3D', una experiencia de realidad virtual que permite conocer desde dentro el funcionamiento de un obrador tradicional, combinando innovación y tradición.

Estas son las actuaciones previstas para el sábado:

Grupo Gaeloc Medieval: a las 12:30, 13:30, 17:30 y 20:00 horas

Dúo D'Vicio: sesión vermú a las 14:00 horas

Charanga Noroeste: a las 16:00 horas

El alumnado del IES de Carral representará la obra teatral 'O toxo' en la Praza da Capela: a las 16:30 y 18:30 horas

Espectáculo de zancudos y malabaristas: 18:30 horas

Dúo D'Vicio y el grupo América de Vigo: sesión nocturna a partir de las 21:00 horas

El domingo mantiene la intensidad del programa, incorporando además actos más tradicionales como la misa solemne a las 12:30 horas y la procesión, con la actuación de la Coral Polifónica Aires de Carral y el acompañamiento del Grupo de Música Tradicional Arnela.

Antes de esto, a las 11:00 horas, reabre la exposición y venta de pan, el bocadillo cardiosaludable, la feria medieval, los expositores de asociaciones y centros educativos, y talleres de pan y pulseras de cuero. También se repetirá el expositor 'Pan en 3D'.

Estas son las actuaciones previstas para el domingo:

Grupo Gaeloc Medieval: a las 11:30, 13:30, 16:30 y 18:00 horas

Orquesta Acordes: sesión vermú a las 14:30 horas y sesión nocturna a partir de las 20:00 horas

Charanga Sorcha Show Band: a las 16:00 y 18:30 horas

Espectáculo 'Rufina e Benito': a las 17:00 horas

Así, la XXII edición de la Festa do Pan de Carral celebra dos días en honor a este manjar gallego, demostrando que no solo es un evento gastronómico, sino una celebración que combina historia, cultura y entretenimiento convirtiéndose en una cita imprescindible del calendario festivo gallego.