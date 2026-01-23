Pulpo y lacón asado en Oleiros (A Coruña) por San Blas: 3 días de fiesta con foliadas y verbenas

Salir de casa en invierno suele requerir un esfuerzo extra. Muchas personas optan por pasar la época más fría del año disfrutando de planes que no impliquen pasar frío, como una tarde de juegos de mesa o la lectura de un buen libro.

Sin embargo, la agenda de ocio también reserva propuestas casi irresistibles. De cara al mes de febrero, Oleiros (A Coruña) celebrará sus fiestas en honor a San Blas con un programa de actividades a la altura de la ocasión.

Febrero llega con verbenas, degustaciones y mucho más

La cuenta atrás está a punto de terminar: Oleiros ya tiene todo listo para sus fiestas de San Blas, que se celebrarán los días 3, 6 y 7 de febrero, con un programa de festejos que pone el foco en la música y, cómo no, en la gastronomía gallega.

Las fiestas de San Blas arrancarán el próximo martes 3 de febrero con diversos actos litúrgicos: a las 11:00 horas se celebrará una primera misa y a las 13:00 horas otra en honor al mártir y santo patrón conocido por sus curaciones milagrosas.

Tras una jornada llena de actos litúrgicos, los festejos en honor a San Blas harán un pequeño parón para coger el fin de semana con ganas.

Con todo ello, la programación del viernes 6 de febrero incluye una foliada, una degustación de bollo preñao (un pan hecho de harina o de maíz relleno de chorizo) y una actuación estelar del grupo Unto Vello.

Al día siguiente, sábado 7 de febrero, los vecinos de Oleiros podrán disfrutar de una gran pulpada y una sesión vermú amenizada por la charanga NBA. Por la noche, como colofón final de fiestas, habrá lacón asado amenizado por DJ JJ Compota y una verbena a cargo del grupo Unión y Fuerza.

A continuación, te detallamos el programa completo de las fiestas Oleiros por San Blas de este 2026:

Martes, 3 de febrero

A las 11:00 horas: Misa

A las 13:00 horas: Misa solemne en honor de San Blas

Viernes, 6 de febrero

A las 20:00 horas: III Foliada

A las 20:30 horas: Degustación de bollo preñao

A las 22:00 horas: Actuación del grupo Unto Vello

Sábado, 7 de febrero