Este pueblo de 500 habitantes organiza una gran fiesta con churrasco a "precios populares" el 24 de enero

Enero, lejos de ser un mes monótono y aburrido, ofrece una agenda de actividades muy completa para públicos de todas las edades. Entre las propuestas más interesantes figuran conciertos, exposiciones y las primeras fiestas patronales de pequeños municipios como Meá, en Mugardos (A Coruña).

Los vecinos de Meá, de apenas 573 habitantes, esperan con ilusión el inicio de las fiestas patronales en honor a San Vicente, que tendrán lugar los días 22, 23 y 24 de enero con una programación de actividades a la altura de la cita.

Churrascada, verbenas y una fiesta del chorizo criollo

Cada 22 de enero se conmemora a San Vicente Mártir, fecha que da inicio a las fiestas de Meá en su honor. El municipio ha organizado tres días de celebración que incluirán música, gastronomía y numerosas sorpresas.

A 40 minutos de A Coruña, Meá ya tiene todo listo para sus fiestas de San Vicente, que arrancarán el mismo 22 de enero con un pasacalles con el grupo de gaitas Trouleada y una misa solemne en honor al Mártir, prevista a las 17:30 horas.

La programación continuará al día siguiente, el viernes 23 de enero, con una gran celebración que incluirá una fiesta del chorizo criollo y una verbena a cargo de la orquesta Origen y del DJ Nacho Redes.

Como broche final, Meá celebrará el sábado 24 de enero por todo lo alto. La jornada comenzará a las 11:30 horas con un pasacalle del grupo de gaitas Trouleada y, al mediodía, se ofrecerá una gran churrascada a precios populares, acompañada de una sesión vermú con el dúo Veneguay.

A las 17:30 horas hay programada una misa solemne en honor a San Roque y por la noche, a partir de las 22:30 horas, el dúo Veneguay se volverá a subir al escenario, que compartirá también con el grupo La Bamba para sacar a bailar a vecinos y visitantes.

A continuación, te detallamos el programa completo de las fiestas de Meá en honor a San Vicente:

Jueves, 22 de enero

A las 11:30 horas: Pasacalles con el grupo de gaitas Trouleada

A las 17:30 horas: Misa solemne en honor a San Vicente

Viernes, 23 de enero

A las 21:30 horas: Festa do Criollo 2026

A las 22:30 horas: Verbena a cargo del DJ Nacho Redes y, a continuación, la orquesta Origen

Sábado, 24 de enero