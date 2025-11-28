Fabas gratis y cerveza a 1,50 euros: así será la verbena de un pueblo de 700 habitantes a 30 minutos de A Coruña

La llegada del frío invita a pasar más tiempo en casa y a disfrutar de actividades tan sencillas como entretenidas, ya sea viendo la nueva temporada de Stranger Things o rescatando del altillo ese juego de mesa que llevaba olvidado desde hace tiempo.

Aun así, con el encendido de luces y la cercanía de la Navidad, también apetece salir y disfrutar del ambiente. Y uno de los planes más atractivos para este fin de semana son las fiestas de la parroquia de Crendes, en Abegondo (A Coruña).

Fabas gratis y cerveza a 1,50 euros

La Asociación Recreativa de San Pedro de Crendes está ultimando los detalles para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas en honor a San Andrés, que se celebrarán los días 29 y 30 de noviembre con tapas de fabas gratis y cerveza a 1,50 euros.

Los vecinos de la parroquia de Crendes, a 30 minutos de A Coruña, esperan con ilusión la llegada de sus fiestas patronales. La celebración comenzará mañana sábado, 29 de noviembre, con una misa a las 13:00 horas, seguida de una gran sesión vermú amenizada por el dúo D'Vicio, junto a la pulpeira La Antanera.

Por la tarde habrá más música con DJ Miguel, y la primera jornada se cerrará por la noche con la actuación del dúo D'Vicio, nuevamente acompañados por la pulpeira para degustar sabrosas raciones de pulpo á feira y otras delicias de la gastronomía gallega.

La jornada del domingo, 30 de noviembre, arrancará nuevamente con una misa a las 12:00 horas, seguida de una sesión vermú a cargo de Explosión.

Como es tradición, la gastronomía volverá a ocupar un lugar destacado en las fiestas en honor a San Andrés. Durante todo el fin de semana se repartirán gratuitamente tapas de fabas para entrar en calor y, para los amantes de la cerveza, se servirán cañas a 1,50 euros.

A continuación te detallamos la agenda completa de las fiestas de la parroquia de Crendes para que no te pierdas nada:

Sábado, 29 de noviembre

Dianas y alboradas

A las 13:00 horas: Misa en honor a San Andrés

A mediodía, sesión vermú amenizada por el dúo D'Vicio, junto a la pulpeira La Antanera

A las 19:00 horas: Tardeo con DJ Miguel

Por la noche, sesión con D'Vicio, junto a la pulpeira La Antanera

Durante todo el día, tapas gratis de fabas y cañas a 1,50 euros

Domingo, 30 de noviembre