Chocolate gratuito y castañas asadas a 1 € en el Magosto de este barrio de A Coruña este día de noviembre

En A Coruña, las castañas asadas son un auténtico símbolo del otoño, y con octubre a punto de finalizar ya es común ver puestos que las venden en las calles de la ciudad.

Con la bajada de las temperaturas, nada apetece más que disfrutar de este tradicional manjar caliente mientras se pasea por la calle Real o la plaza de Lugo, acompañado del aroma característico que invade el aire.

Chocolate gratis y castañas asadas a 1 euro

Además, el Magosto se celebra en A Coruña con gran entusiasmo, y asociaciones de vecinos como la de Labañou organizan unas fiestas populares en las que no falta la música y, por supuesto, castañas asadas.

Los vecinos del barrio coruñés de Labañou esperan con ilusión su tradicional fiesta del otoño, que se celebrará el próximo viernes 7 de noviembre, en horario de 17:00 a 21:00 horas, con una gran variedad de actividades en la praza da Tolerancia.

En caso de lluvia, la fiesta se trasladará al paseo del CEIP de Prácticas.

La jornada festiva arrancará a las 17:00 horas con un taller de calabazas, en el que los más pequeños de la casa podrán decorar sus propias calabazas.

Este obradoiro dará paso a una actuación del grupo de pandereteiros de la Asociación de Vecinos, a la que le seguirá una procesión de Samaín y el espectáculo de teatro 'Akelarre Chispum', dirigido a un público familiar.

La música tradicional también tendrá un lugar destacado en el Magosto de Labañou, con una actuación de la A.C. Folclórica Folerpas. Para cerrar la jornada, los asistentes podrán disfrutar de la música de calle a cargo de Festicultores Troupe.

Y, por último, pero no menos importante, durante toda la fiesta se ofrecerán castañas asadas a 1 euro y chocolate gratuito para los más jóvenes.

A continuación, te detallamos la programación completa de la fiesta del otoño 2025 de Labañou: