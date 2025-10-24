Regresa un conocido festival a este pueblo de A Coruña en diciembre: con Carlangas, Coco María y más

El municipio de Muxía (A Coruña) vuelve a celebrar su famoso festival con el que promete divertir y sacar a bailar a todos los asistentes. El cartel se compone de varios grupos de música gallegos, lo que refuerza el compromiso y la apuesta de la organización por poner en valor la cultura local.

Es el Festival Comarea, que tendrá lugar del 4 al 7 de diciembre en Muxía. El cartel se ha anunciado con grupos gratuitos y otros de pago con los que poner de manifiesto la cultura en el ámbito rural, saliendo de las grandes urbes en las que se acostumbran a celebrar este tipo de festividades.

Festival Comarea en Muxía

Del 4 al 7 de diciembre, Muxía se convertirá en el gran punto de encuentro musical de la Costa da Morte con un festival que reunirá todo tipo de sonidos, fusionando estilos tradicionales y otros más modernos.

Serán cuatro días de conciertos gratuitos y de pago para disfrutar de un inicio estupendo del último mes del año, antes de las festividades navideñas.

Entre las actuaciones gratuitas destacan Antela, un grupo de música gallego formado por antiguos miembros de bandas como Dois y Tulipcon. Su propuesta folk reinterpreta la música gallega desde una mirada contemporánea; Balklavalhau, una banda de música balcánica que fusiona diferentes tradiciones y culturas.

Pulpiño Viascón, que combina reggae, electrónica y sonidos experimentales; y Skanderani Band, una formación multicultural que une ritmos árabes y africanos creando un espectáculo lleno de energía y fusión.

En cuanto a los conciertos de pago, que tendrán lugar el día 7, el cartel cuenta con grandes nombres. Bonita y Sabrosa; Carabela, una de las grandes promesas de la nueva escena gallega, que ofrecerá pop en gallego con letras emotivas.

El famoso Carlangas, conocido por su paso por haber sido el vocalista y guitarrista de Novedades Carminha, llega a Muxía con su proyecto en solitario. Desde México, Coco María, reconocida DJ internacional, pondrá a bailar a todos con sus mezclas de funk, cumbia y sonidos latinos.

Raz y Afla sorprenderán con su potente fusión de afrobeat, soul y electrónica, mientras que Zars B sorprenderá con una propuesta urbana y actual que conecta con las nuevas generaciones.

Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 27 de octubre a partir de las 12:00 horas, así que ponte una alarma para no olvidarte de comprar tu abono para disfrutar del Festival Comarea de Muxía.