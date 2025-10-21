Este barrio de A Coruña celebrará un gran Magosto este día de octubre: castañas gratis y cuentacuentos

Con el otoño vuelve el momento de celebrar una de sus fiestas por excelencia: el Magosto. El barrio de Elviña, en A Coruña, organiza, un año más, su tradicional asado de castañas. Una cita que llenará este sábado 25 de octubre la Plaza Emilio Jaspe Deza de música, actividades infantiles y, como no, de sabrosas castañas.

El evento, organizado por la Asociación Cultural Tempo Novo de Elviña e Castro con la colaboración de la Diputación da Coruña, contará con una amplia programación para todas las edades.

La celebración arrancará a las 17:00 horas de la tarde, con un taller infantil en el que los más pequeños podrán elaborar sus propios zonchos o collares de castañas y tallar calabazas de Samaín. Para poder participar en las actividades, los menores deberán acudir acompañados por un adulto.

Cartel del Magosto en Elviña Srdc Tempo Novo

A las 18:00 horas, la diversión infantil continuará con una sesión de cuentacuentos de Samaín que contará con animación y juegos musicales. Más adelante tendrá lugar la narración oral 'Lavandeiras' de la mano de Vero Rilo y Santi Cribeiro.

Por último, se pondrá punto final a la jornada con una foliada abierta a todo aquel que quiera participar y con una degustación de castañas, para "disfrutar juntos de la tradición y la fiesta".