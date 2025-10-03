¿Qué hacer en A Coruña hoy, viernes 3 de octubre, por las fiestas del Rosario 2025?

Las fiestas del Rosario regresan a A Coruña entre el 3 y el 5 de octubre para llenar de música y gastronomía la Ciudad Vieja, con la plaza de Azcárraga como epicentro de la programación. Durante tres jornadas, la ciudad celebrará a su patrona con actividades que combinan tradición y ambiente festivo.

El inicio será este viernes 3 de octubre con una amplia oferta musical. El grupo Amizades abrirá la jornada con un concierto a las 19:30 horas, al que seguirá el pregón a cargo del cocinero Pablo Gallego a las 20:45 horas. Apenas media hora después será el turno de La Tercera República, mientras que la noche continuará con Mchuin y su tributo a Queen. Como cierre, la banda Gadoupa subirá al escenario a las 00:15 horas para poner el broche final a la primera jornada.

El Rosario se prolongará hasta el domingo con propuestas pensadas para todos los públicos, reafirmando el protagonismo de la Virgen del Rosario como patrona de A Coruña y convirtiendo, un año más, la Ciudad Vieja en el corazón de la fiesta.

Programación del Viernes

19:30 h → Concierto de Amizades (Praza de Recarregal).

20:45 h → Pregón a cargo de Pablo Gallego (Praza de Recarregal).

21:15 h → Concierto de La Tercera República (Praza de Recarregal).

22:30 h → Concierto de MiquiNún (Tributo a Queen) (Praza de Recarregal).

00:15 h → Concierto de Grandappa (Praza da Constitución).