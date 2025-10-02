Esta será la única actuación de la Orquesta Panorama en Galicia este mes de octubre

Una aldea de la comarca de Terra de Lemos, en el sur de Lugo, tendrá el honor de ser la única parada en Galicia de la Orquesta Panorama este mes de octubre. La popular formación original de Caldas de Reis es la orquesta más cotizada de España, y tiene un mes de octubre ocupado con 11 citas, con solo una de ellas en Galicia.

El pueblo agraciado es Castro de Rei de Lemos, situado en el ayuntamiento de Paradela, que celebrará como cada año sus "grandes fiestas" en honor a la Virgen del Rosario. En este rincón cercano a la Ribeira Sacra la orquesta liderada por Lito protagonizará una noche donde también actuarán Los Satélites.

Será el lunes 6 de octubre, y será la única verbena en tierras gallegas de la orquesta Panorama este mes de octubre, y quién sabe si la última del año. La Orquesta estuvo muy presente en Galicia en las primeras semanas del verano, especialmente en el mes de julio, pero a partir del 17 de agosto comenzó a girar por el resto de España, solo volviendo a Galicia en contadas fechas de septiembre.

Este mes de octubre se mantiene la tónica, y la Panorama tocará en los más diversos lugares de la península, incluyendo Mogadouro, en Portugal.

