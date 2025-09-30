Día de la Mujer Rural en Culleredo (A Coruña): una jornada de música, foliadas, artesanía y gastronomía Cedida

El Concello de Culleredo celebrará el próximo sábado 11 de octubre el Día de la Mujer Rural con una amplia jornada de actividades en el recinto cubierto del parque de la Torre de Celas. La cita, organizada en colaboración con la Asociación As Berenguelas, busca poner en valor el papel esencial que desempeñan las mujeres en el ámbito rural.

La programación arrancará a las 13:00 horas con la presentación de la Feria de Mujeres del Rural, a cargo de la corporación municipal. Posteriormente, a las 13:30 horas, la cantante Sheila Patricia ofrecerá un concierto acompañado de un faladoiro.

La comida, organizada por la Asociación As Berenguelas, se celebrará a las 14:30 horas. El menú incluirá paella (mixta o vegana), empanadilla, torta de Santiago, pan, vino y agua, con un precio de 13 euros por persona. Las reservas podrán realizarse hasta el 6 de octubre a través del teléfono 622 347 788.

Ya por la tarde, los actos continuarán con los cantos populares de sobremesa a cargo del Coro del Conservatorio a las 16:00 horas, seguidos por la actuación del grupo Xacarandaina, programada a las 17:00 horas.

Cartel Día da Muller Rural Cedida

A partir de las 18:00 horas comenzará la foliada libre, en la que participarán los grupos tradicionales locales Ancoradoira, Silvatuxeiras, Xilbardas, Larpeiros de Altamira y Son da Terriña.

Durante toda la jornada estará en marcha la Feria de Artesanía y del Producto Ecológico, con diferentes puestos de artesanas y artesanos de Galicia.

La concejala de Cohesión Social, Marta Figueroa, destacó que "esta celebración es una oportunidad para dar visibilidad al trabajo y la aportación de las mujeres rurales, que son un pilar fundamental en nuestra sociedad y en nuestro concello". Además, la edila subrayó que "este año contamos con una programación variada que combina música, cultura y tradición, por lo que animamos a las familias y a todo el vecindario a sumarse a esta jornada tan especial".