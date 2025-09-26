Así será Psicotroita 2025: mezcla de bandas gallegas, nacionales e internacionales cerca de Santiago

Este 2025 se celebra la décima edición del festival Psicotroita con un cartel que combina bandas gallegas, nacionales e internacionales. Este año el evento que se celebra en Sigüeiro, Oroso, al lado de Santiago de Compostela, se amplía a dos jornadas: 27 y 28 de septiembre.

The Ninghures, The Homens, Rata Negra, Lisasinson y The High Learys son algunos de los protagonistas de este festival de entrada gratuita en el Área Recreativa del Paseo do Carboeiro, creado para disfrutar de la combinación de estilos y bandas musicales muy diversas.

La programación al completo de la Psicotroita 2025

Psicotroita, nacido en 2012, se ha consolidado como un festival de otoño con identidad propia, combinando música en vivo -garage, power pop, psicodelia y rock&rol- con un ambiente ideal y familiar. A su propuesta musical se suma la oferta gastronómica con opciones tradicionales, veganas y sin gluten.

"Dous días de música e gastronomía na Área Recreativa do Paseo do Carboeiro en Sigüeiro!", indica la organización desde sus redes sociales. Dos días cargados de música, celebración y tradición en un ambiente increíble que todos los años reúne a cientos de interesados.

El sábado 27 de septiembre es el día grande de Psicotroita 2025, pues es el día con mayor número de grupos. The Homens es uno de los cabezas de cartel, conocidos como el número uno del power pop gallego y uno de los grupos más prometedores de la escena gallega de mediados del 2000.

También se podrá disfrutar de otras bandas como Naitinain, las valencianas de género indie Lisasinson, el trío de punk rock madrileño Rata Negra, los australianos The High Learys, la banda de indie rock argentina Playa Nudista y Pídechas o corpo.

El domingo 28 de septiembre llega el turno de la sesión vermú con un ambiente familiar y festivo, ideal para todos los públicos y diferentes edades. El protagonista de la jornada será el grupo De Ninghures, una de las bandas gallegas más en auge en la actualidad, que conquista a todos por el talento de sus integrantes.

Además, también actuará la orquesta Neverloura para poner el punto final a la décima edición de este emblemático festival de música internacional en Sigüeiro.