Presentación del cartel del San Froilán 2025 de Lugo. Concello de Lugo

Fiestas

Lugo presenta el cartel del San Froilán 2025

La programación completa se presentará en los próximos días

El San Froilán 2025 ya tiene cartel. Por primera vez, un vecino de Lugo ha sido el autor del diseño. En este caso, Iván Mouronte es el ilustrador, que ha creado un cartel que incluye a los protagonistas de las fiestas sobre un escenario incluyendo a un gaiteiro, un pulpo, las atracciones o la artesanía.

En el acto de presentación, Mouronte explicó que su obra refleja la tradición pero también mira al futuro, representando la luz y el ambiente otoñal, época durante la cual se celebra el San Froilán. 

Por su parte, la concelleira de Cultura, Maite Ferreiro, anunció que a partir de esta edición siempre será un vecino de Lugo quien ilustre el cartel de estas fiestas populares en colaboración con la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración en un intento por seguir profesionalizando "as festas máis importantes de Lugo".

Respecto al pregón, la concelleira anunció que será el sábado 4 de octubre a las 12:00 horas. Por el momento se desconoce la programación, que se anunciará en los próximos días.