La Paca dará el pregón de las fiestas de A Falperra, en A Coruña, este fin de semana

A Coruña todavía no ha dado por finalizadas sus fiestas de verano. Quedan las de A Falperra. El barrio coruñés se prepara para vivir su fin de semana de celebración, entre el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre.

El pregón correrá a cargo de "La Paca", elegida choqueira 2025, y dará paso a dos días de actuaciones musicales, juegos infantiles y actividades para toda la familia.

El sábado 13 abrirán la jornada Bicos de Nai (13:30), seguidos de Jorge Viuda DJ (16:30) y la actuación de la escuela Baile Danza 10 (17:00).

Por la tarde, el ritmo lo pondrán Son de Camagüey (19:00) y, para cerrar, Nuevo Plan con un repaso a los grandes éxitos de los 80 (22:00). Además, a las 18:00 se celebrará la tradicional Festa da Espuma, muy esperada por los más pequeños.

El domingo 14 será el turno de Clandestinos (13:30), Carlos Bau & Hugo Torreiro (18:00) y el grupo Púas y Delitos, con su tributo a Estopa y Joaquín Sabina (20:00).

Cartel fiestas de La Falperra

Durante ambos días, los niños podrán disfrutar de juegos infantiles, convirtiendo las fiestas en un evento para toda la familia.

XI Edición del 'Día do Comercio na Rúa'

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la XI Edición del 'Día do Comercio na Rúa', que se celebrará en la calle Industrial.

Allí se montarán 30 puestos de comercios del barrio, una oportunidad para poner en valor el tejido comercial de proximidad y fomentar la vida comunitaria.

Los asistentes podrán recorrer los puestos, conocer de primera mano la oferta del pequeño comercio y disfrutar de un ambiente festivo que refuerza la identidad de la Falperra como barrio vivo y dinámico.