Paella y mucha música en las fiestas de este municipio a 15 minutos de A Coruña este fin de semana

Septiembre todavía es un mes plagado de fiestas en Galicia. Aunque los días son más cortos y comienza a refrescar, eso no es excusa para que los gallegos disfruten de una buena fiesta con la gente de su pueblo, su aldea o su barrio. Este fin de semana se celebra una gran fiesta popular a solo 15 minutos de A Coruña.

Se trata de la Festa do Demo de O Temple en Cambre (A Coruña). Una fiesta popular que combina deporte, música, exhibiciones y tradición con actividades para todas las edades. Destacan los torneos, los cantos de taberna, las exhibiciones de motos clásicas y las verbenas con charangas y grupos musicales.

V Festa do Demo

El municipio de Cambre está de celebración este próximo fin de semana con la esperada Festa do Demo, que tendrá lugar los días sábado 6 y domingo 7 de septiembre en la explanada del CEIP Portofaro, en O Temple.

Esta cita, que ya va por su quinta edición, promete una edición repleta de actividades que combinan la tradición, el deporte, la gastronomía y, sobre todo, mucha música.

El sábado 6 comenzará temprano, a las 10:00 horas, con la tradicional Alborada y la Procesión do Demo, un desfile que marca el espíritu festivo y satírico de la jornada. A partir de las 10:30 horas, la pista del Paseo Marítimo será escenario del Basquet do Demo. Mientras tanto, en el Campo da Festa, los participantes del III Campionato de Chave pondrán a prueba su puntería desde las 11:00 horas.

La música empezará a tomar protagonismo con la sesión vermú a las 14:00 horas, a cargo del grupo Faíscas da Pontraga. Ya por la tarde, a las 19:00 horas, los bares del barrio acogerán la quinta edición de los Cantos do Demo, una ruta de cantos por los bares del Temple.

Llegada la noche habrá Foliada Libre a las 23:00 horas y una actuación especial de la charanga Louband a partir de las 00:00 horas.

El domingo 7, el rugir de los motores marcará el inicio de la jornada con la III Exhibición de Motos Clásicas, conocida como Clásicas do Demo, que recorrerá el Paseo Marítimo desde las 10:00 horas. A mediodía, el grupo Atenas pondrá ritmo a la última sesión vermú y se podrá disfrutar de una paella popular.