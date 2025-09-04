Este barrio de A Coruña celebra sus fiestas este fin de semana: música en directo, actividades y mucho más

Aunque el verano ya casi ha llegado a su fin, algunos barrios de A Coruña siguen celebrando sus fiestas por todo lo alto después de finalizar las emblemáticas fiestas de María Pita. En esta ocasión, es el turno de San Vicente de Elviña.

Organizadas por la Asociación de Veciños de Elviña con la colaboración del Concello da Coruña, esta festividad se realizará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre, con un programa de lo más variado y apto para todos los públicos.

Las fiestas de San Vicente de Elviña

El barrio coruñés de San Vicente de Elviña celebrará este fin de semana sus esperadas fiestas populares, con una programación variada para todos los públicos. Tendrán lugar entre el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre.

La jornada del sábado comenzará a las 9:00 horas con un mercado ecológico en la calle Rebandas, que ofrecerá productos locales hasta las 15:00 horas. Durante la mañana, tendrá lugar un pasacalles a cargo del grupo folclórico Aturuxo.

Uno de los momentos destacados será la lectura del pregón, a las 14:00 horas, que correrá a cargo de Ignacio Bermúdez, acompañado por la agrupación Os do Furancho de Elviña.

Por la tarde, las actividades continuarán con propuestas para los más pequeños, como castillos hinchables, y la animación del artista Pulpiño Viascón. Por la noche, le toca el turno a la música: una sesión del DJ Takesound y, para finalizar, la orquesta Los Platinos a las 22:00 horas.

El domingo, la Banda Municipal abrirá la jornada a las 12:00 horas con un concierto previo a la tradicional sesión vermú. Ya por la tarde, a partir de las 17:00 horas, la fiesta de la espuma tomará el relevo. La programación se cerrará con la actuación de José Brea a las 20:00 horas.