La orquesta Panorama anuncia sus actuaciones de septiembre 2025: vuelve a Galicia el día 13

La Orquesta Panorama ha anunciado todas sus actuaciones del mes de septiembre de 2025. Convertida ya desde hace años en la más famosa de España, la formación dirigida por Lito se pasará buena parte del mes girando por todo el territorio nacional, aunque actuará siete días en Galicia.

El primero de ellos, el retorno de la Panorama a tierras gallegas tras casi un mes, será el 13 de septiembre en las fiestas de Restande, en la localidad coruñesa de Trazo, cerca de Santiago de Compostela. Se cumplirán casi cuatro semanas desde su última actuación en Galicia, el 17 de agosto en Portonovo.

No será el retorno definitivo, ya que volverá a partir para actuar en varias fiestas del final del verano en pueblos de Madrid. La orquesta tocará otras seis veces en Galicia este mes.

Serán el 15 de septiembre en O Carballiño, el 21 en las Fiestas del Nazareno de A Pobra do Caramiñal, el 23 de septiembre en las fiestas de Nosa Señora das Dores de Lalín, el 26 en las fiestas de San Salvador de Tebra, en Tomiño, el 28 en la romería de Santa Minia de Brión y finalmente el 29 de septiembre en las Festas do Cristo da Agonía de O Porriño.

Agenda completa de septiembre 2025

La agenda completa de la Orquesta Panorama de septiembre incluye por lo tanto siete actuaciones en Galicia y otras 17 por el resto de España, destacando las provincias de Valencia, Asturias y Madrid como destinos predilectos de esta formación de Caldas de Reis que se ha hecho famosa en todo el país.