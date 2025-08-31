Qué hacer en Ferrol hoy, domingo 31 de agosto, por las fiestas de San Ramón 2025

El mes de agosto marca el fin de la edición 2025 de las Fiestas de San Ramón. Tras dos semanas de grandes conciertos en la plaza de Armas y una gran variedad de actividades para todos los públicos, ponemos el broche de oro en estas grandes fiestas del verano.

Para despedirse de los conciertos en la plaza de Armas, Omadroma, Ferrock, Drei y Far Away Place darán un concierto gratuito a las 00:00 horas.

Concierto de Panorama City

La gran actuación musical que cerrará las Fiestas de San Ramón por todo lo alto vendrá de la mano de Panorama City, una versión mucho más ambiciosa de la reconcida Orquesta Panorama.

El espectáculo de Panorama City tendrá lugar en el Muelle de Curuxeiras del Puerto ferrolano a las 00:00 horas, coincidiendo con el espectáculo pirotécnico que pondrá el broche de oro a las fiestas de verano de Ferrol.

Concierto de Omadroma, Ferrock, Drei y Far Away Place

A pesar de que Panorama City se encargará de llenar de música lazona del Puerto de Ferrol, la plaza de Armas no se quedará vacía, pues las 00:00 horas será también la hora en la que iniciará un espectáculo en el que el protagonista será el mejor rock estatal.

¿No eres un fan de las verbenas? En ese caso, podrás disfrutar de un concierto gratuito y exclusivo de Omadroma, Ferrock, Drei y Far Away Place.

56ª Romaxe Santa Comba

Con motivo de la 56.ª edición del Romaxe de Santa Comba, se podrá disfrutar de un Desfile de Carrozas del barrio ferrolano de Covas.

Dará inicio a las 09:30 horas y será uno de los eventos más esperados de esta jornada. Paralelamente, tendrán lugar una serie de actividades para todos los públicos.

XI Concentración de Coches Clásicos

El día de hoy, domingo 31, tendrá lugar la XI edición de la Concentración de Coches Clásicos de Ferrol. El evento dará inicio a las 10:00 horas en el Cantón de Molíns.

La programación completa de la edición del 2025:

10:00 horas - Exposición Cantón de Molíns

Cantón de Molíns 13:30 horas - Ruta Ferrolterra

14:30 horas - Exposición del Pabellón A Malata

Fútbol sala: NUM'ALVAREZ vs BURELA

Continuando con la variada programación de actividades del día de hoy, a las 16:00 horas volverá a tener lugar un nuevo encuentro de fútbol sala. En esta ocasión, el Num'Alvarez y el Burela se enfrentarán en el Polideportivo A Malata.

Macrofiesta infatil

Las actividades infantiles tampoco podían faltar durante esta última jornada de las Fiestas de San Ramón 2025.

Para celebrar por todo lo alto el fin de las celebraciones de verano se podrá disfrutar de una Macrofiesta infantil en la Avenida de Esteiro. Dará comienzo a las 16:30 horas.

XV Trofeo Cidade de Ferrol

Otro de los grandes eventos deportivos de la jornada del domingo 31 será la XV edición del Trofeo Cidade de Ferrol, que dará inicio a las 21:00 horas. En esta nueva edición se enfrentará el BAXI Ferrol contra el IDK Euskotren en el Polideportivo de A Malata.

Espectáculo pirotécnico

Para cerrar por todo lo alto las Fiestas de San Ramón 2025, el Puerto de Ferrol dará un gran espectáculo pirotécnico que fusionará drones con fuegos artificiales.

El espectáculo con drones dará inicio a las 23:30 horas y vendrá seguido de los fuegos artificiales a las 23:45 horas.

Abanca Pantín Classic Galicia Pro

El día de hoy, domingo 31, se podrá disfrutar de la última jornada del Pantín Classic Galicia Pro que patrocina Abanca. Tendrá lugar la clausura de su 38.ª edición.

Al igual que en años anteriores, el evento tendrá lugar en la conocida playa de Pantín (Valdoviño), donde se reunirán los mejores surfistas del mundo para competir en diferentes categorías masculinas, femeninas e inclusivas.

Paralelamente, se organizarán diferentes actividades gastronómicas, medioambientales y musicales. Además, se ha preparado un pequeño programa de actividades para los más pequeños en el Parque Ferrol. Esta es la programación del día de hoy, domingo 31:

Talleres creativos de cartón y plástico reciclado en la ludoteca del campeonato

de cartón y plástico reciclado en la ludoteca del campeonato Ruleta virtual con premios para todas las edades

con premios para todas las edades Rockódromo de 12:00 a 20:00 horas

El evento principal programado para el día de hoy, domingo 31, volverá a ser el World Surf League QS 4.000.

VIII edición del Campeonato de Bodyboard

La VIII edición del Campeonato de Bodyboard celebrará su última jornada en la playa de Penencia de Doniños.

De nuevo, las pruebas darán inicio a las 09:00 horas y finalizarán alrededor de las 18:00 horas. Contará con una participación aproximada de 200 participantes y, por primera vez, incluyen una prueba a nivel nacional.