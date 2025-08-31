Qué hacer en A Coruña hoy, domingo 31 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

El noveno mes del año llega a su fin y, con este, las Fiestas de María Pita. Tras un intenso mes de celebraciones, la ciudad herculina se despide de agosto con una última jornada llena de música, baile y actuaciones gratuitas.

Además, se podrá visitar a tempranas horas de la mañana el Mercado ecológico municipal, que será acogido en Novo Mesoiro. Junto a este, se podrá echar un vistazo por última vez la Feria del Libro Antiguo y Mostrart.

Mercado ecológico municipal

La programación del último día de las Fiestas de María Pita se inicia con una nueva edición del Mercado ecológico municipal, que esta semana será acogido en el Parque de la Tirolina de Novo Mesoiro.

Tendrá un horario de 10:00 a 15:00 horas.

Romería de Santa Margarita

El día de hoy, domingo 31, tendrá lugar la última jornada de la Romería de Santa Margarita. Dará inicio a las 12:00 y se extenderá hasta las 19:00 horas. Estará protagonizada por conciertos y pasacalles de diferentes formaciones folclóricas.

Esta es la programación completa del domingo 31:

12:00 horas - Concerto da Banda Municipal de Música da Coruña con Donaire Escalinata da Casa das Ciencias

con 13:00 horas - Concerto de Casapalma Escenario das merendas

17:00 horas - Pasarrúas con Espadana Parque de Santa Margaria

17:30 horas - Concerto de Xiro Escenario das merendas

19:00 horas - Concerto de Os Melidas, Rura e El Nido Anfiteatro de Santa Margarita

e

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, domingo 31, la Feria del Libro Antiguo continúa con su actividad en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: . Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más.

Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.