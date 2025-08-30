Qué hacer en Ferrol hoy, sábado 30 de agosto, por las fiestas de San Ramón 2025

Las Fiestas de San Ramón llegan a su punto más alto con su penúltimo día de celebraciones. Los grandes protagonistas de hoy serán Lérica, Vicco y Chema Rivas, quienes animarán la plaza de Armas hasta altas horas de la noche.

Otros eventos del día serán las diferentes actividades infantiles que acogerá la ciudad ferrolana, como la Fiesta de la espuma; o la Fiesta del Choco, conocida por ser una feria gastronómica de Interés Turístico.

Concierto de Lérica

El día de hoy, sábado 30, empezamos con una ambiciosa jornada de conciertos con el espectáculo del conocido dueto español formado por Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo, más conocidos como Lérica.

Se subirán al escenario de la plaza de Armas a las 20:00 horas para hacer bailar a todo el público ferrolano al ritmo de grandes éxitos como Caprichosa, Mi Rumbera o Mentirosa Compulsiva (ft. Abraham Mateo).

Concierto de Vicco

Continuamos con la jornada de conciertos con un espectáculo de uno de los grandes fenómenos musicales del momento: Vicco, conocida por su grandísimo hit Nochentera, que alcanzó el tercer puesto en el Benidorm Fest 2023.

Seguirá animando la plaza de Armas desde las 21:30 horas, llenando las calles ferrolanas del sonido de sus nuevos temas, como Me Muero x ti, Viento (ft. Gabry Ponte) o Todo Me Da Igual.

Concierto de Chema Rivas

El último concierto de la jornada del sábado 30 será el de Chema Rivas, otra de las mayores sensaciones del pop español de nuestra época. Su concierto empezará a las 23:00 horas.

La plaza de Armas cantará, saltará y bailará al ritmo de este carismático artista, quien interpretará en directo algunos de sus mayores éxitos, como Entre Tú y Yo, Mil Tequilas, Algodón de azúcar y muchas más.

Fiesta de la espuma

Este sábado, los más pequeños de la familia podrán volver a disfrutar de otra Fiesta de la espuma a las 17:00 horas en el Local Social de Covas.

Festa do Choco

Durante la jornada del sábado 30 no podían faltar tampoco los eventos gastronómicos. El barrio ferrolano de Caranza celebrará durante el día de hoy la Fiesta del Choco, una celebración de Interés Turístico que reúne a los amantes de este producto marino.

El evento estará centrado alrededor de la producción, elaboración y degustación de este delicioso plato gallego. Dará inicio a las 20:00 horas.

Fútbol sala: SELECCIÓN DE KUWAIT vs NUM'ALVAREZ

El Polideportivo de A Malata acogerá a las 20:00 horas del día de hoy un partido de fútbol sala en el que se enfrentará la Selección de Kuwait contra el Num'Alvarez.

Fiestas de Covas

El día de hoy, sábado 30, el barrio ferrolano de Covas continua con la celebración de sus fiestas de verano. De nuevo, será una jornada completa en la que sus vecinos podrán disfrutar de música, gastronomía y actividades para todos los públicos.

Abanca Pantín Classic Galicia Pro

El día de hoy, sábado 30, se podrá volver a disfrutar durante todo el día de uno de los eventos deportivos más importantes de este verano: el Pantín Classic Galicia Pro que patrocina Abanca. A lo largo de este fin de semana celebraremos su 38.ª edición.

Al igual que en años anteriores, el evento tendrá lugar en la conocida playa de Pantín (Valdoviño), donde se reunirán los mejores surfistas del mundo para competir en diferentes categorías masculinas, femeninas e inclusivas.

Paralelamente, se organizarán diferentes actividades gastronómicas, medioambientales y musicales. Además, se ha preparado un pequeño programa de actividades para los más pequeños en el Parque Ferrol. Esta es la programación del día de hoy, sábado 30:

Talleres creativos de cartón y plástico reciclado en la ludoteca del campeonato

de cartón y plástico reciclado en la ludoteca del campeonato Ruleta virtual con premios para todas las edades

con premios para todas las edades Rockódromo de 12:00 a 20:00 horas

El evento principal programado para el día de hoy, sábado 30, seguirá siendo el World Surf League QS 4.000, cuya duración se extenderá hasta mañana, domingo 31.

VIII edición del Campeonato de Bodyboard

La VIII edición del Campeonato de Bodyboard celebrará su segunda jornada en la playa de Penencia de Doniños. Esta competición continuará hasta el domingo 31, coincidiendo con el fin de las Fiestas de San Ramón.

De nuevo, las pruebas darán inicio a las 09:00 horas y finalizarán alrededor de las 18:00 horas. Contará con una participación aproximada de 200 participantes y, por primera vez, incluyen una prueba a nivel nacional.