Qué hacer en A Coruña hoy, sábado 30 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025
El penúltimo día del mes se estrena con una jornada completa de la Romería de Santa Margarita. Los asistentes podrán disfrutar de obradoiros musicales, talleres y conciertos gratuitos.
El ritmo del fin de semana en la ciudad herculina trae consigo un día completo de actividades dentro de la Romería de Santa Margarita. La explanada de la Casa de las Ciencias se llenará de música, baile y entretenimiento desde las 11:00 hasta las 19:00 horas.
Paralelamente, tendrá lugar el último espectáculo del ciclo de Cascarillarte. Además, estos serán los últimos días de los que se podrá disfrutar de la Feria del Libro Antiguo y Mostrart.
Romería de Santa Margarita
La jornada del día de hoy, sábado 30, podremos disfrutar de las actividades de la Romería de Santa Margarita a lo largo de todo el día. Desde las 11:00 horas de la mañana, la explanada de la Casa de las Ciencias acogerá diferentes obradoiros musicales, actuaciones y talleres.
Además, tendrán lugar varios conciertos gratuitos en el Anfiteatro del Parque de Santa Margarita, como el de Os do Fondo da Barra o Comando Curuxás.
La programación completa del sábado 30:
Espacio participativo - Explanada de la Casa de las Ciencias
- 11:00 horas - Apertura de la muestra de entidades y artesanía
- 11:00 horas - Obradoiro de iniciación a la pandereta
- A cargo de Aturuxo
- 11:15 horas - Obradoiro de baile intermedio
- A cargo de Cántigas da Terra
- 12:00 horas - Obradoiro de pandereta avanzada
- A cargo de Fransy González, Ruada de Cances da Vila - Carballo
- 12:30 horas - Obradoiro de iniciación al baile para niñ@s
- A cargo de Son d'Aquí
- 13:30 horas - Actuación de Pansenfron
- 16:00 horas - Apertura de la muestra de la tarde
- 16:00 horas - Obradoiro de combo de percusión tradicional
- A cargo de Maghúa
- 16:15 horas - Obradoiro de iniciación al baile para persoas adultas
- A cargo de Xacarandaina
- 17:00 horas - Obradoiro de baile intermedio
- A cargo de Pansenfron
- 17:15 horas - Obradoiro de baile avanzado
- A cargo de Artur Puga
- 18:00 horas - Obradoiro de pandereta
- A cargo de Donaire
- 19:00 horas - Cierre de la muestra
- 19:00 horas - Actuación de Abril
Conciertos en el Anfiteatro del Parque de Santa Margarita
- Desde las 20:30 horas
- As Lagharteras
- Os do Fondo da Barra
- Comando Curuxás
- Cantareiras de Cántigas e Frores
Ciclo Cascarillarte
El día de hoy, sábado 30, tendrá lugar el último espectáculo de Cascarillarte. Tras un mes completo de actuaciones, nos despedimos de este ciclo que estuvo animando las calles herculinas con risas y sorpresas para toda la familia.
La última cita de Cascarillarte será en el Parque de Santa Margarita a las 19:30 horas, donde se presentará Mamá Cabra con su show Ondamini.
Feria del Libro Antiguo y de Ocasión
Hoy, sábado 30, la Feria del Libro Antiguo continúa con su actividad en los jardines de Méndez Núñez.
Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.
El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.
Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis
Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.
Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.
Feria de artesanía Mostrart
Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: . Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.
En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más.
Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.