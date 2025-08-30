Qué hacer en A Coruña hoy, sábado 30 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

El ritmo del fin de semana en la ciudad herculina trae consigo un día completo de actividades dentro de la Romería de Santa Margarita. La explanada de la Casa de las Ciencias se llenará de música, baile y entretenimiento desde las 11:00 hasta las 19:00 horas.

Paralelamente, tendrá lugar el último espectáculo del ciclo de Cascarillarte. Además, estos serán los últimos días de los que se podrá disfrutar de la Feria del Libro Antiguo y Mostrart.

Romería de Santa Margarita

La jornada del día de hoy, sábado 30, podremos disfrutar de las actividades de la Romería de Santa Margarita a lo largo de todo el día. Desde las 11:00 horas de la mañana, la explanada de la Casa de las Ciencias acogerá diferentes obradoiros musicales, actuaciones y talleres.

Además, tendrán lugar varios conciertos gratuitos en el Anfiteatro del Parque de Santa Margarita, como el de Os do Fondo da Barra o Comando Curuxás.

La programación completa del sábado 30:

Espacio participativo - Explanada de la Casa de las Ciencias

11:00 horas - Apertura de la muestra de entidades y artesanía

11:00 horas - Obradoiro de iniciación a la pandereta A cargo de Aturuxo

11:15 horas - Obradoiro de baile intermedio A cargo de Cántigas da Terra

12:00 horas - Obradoiro de pandereta avanzada A cargo de Fransy González, Ruada de Cances da Vila - Carballo

12:30 horas - Obradoiro de iniciación al baile para niñ@s A cargo de Son d'Aquí

13:30 horas - Actuación de Pansenfron

16:00 horas - Apertura de la muestra de la tarde

16:00 horas - Obradoiro de combo de percusión tradicional A cargo de Maghúa

16:15 horas - Obradoiro de iniciación al baile para persoas adultas A cargo de Xacarandaina

17:00 horas - Obradoiro de baile intermedio A cargo de Pansenfron

17:15 horas - Obradoiro de baile avanzado A cargo de Artur Puga

18:00 horas - Obradoiro de pandereta A cargo de Donaire

19:00 horas - Cierre de la muestra

19:00 horas - Actuación de Abril

Conciertos en el Anfiteatro del Parque de Santa Margarita

Desde las 20:30 horas As Lagharteras Os do Fondo da Barra Comando Curuxás Cantareiras de Cántigas e Frores



Ciclo Cascarillarte

El día de hoy, sábado 30, tendrá lugar el último espectáculo de Cascarillarte. Tras un mes completo de actuaciones, nos despedimos de este ciclo que estuvo animando las calles herculinas con risas y sorpresas para toda la familia.

La última cita de Cascarillarte será en el Parque de Santa Margarita a las 19:30 horas, donde se presentará Mamá Cabra con su show Ondamini.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, sábado 30, la Feria del Libro Antiguo continúa con su actividad en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: . Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más.

Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.