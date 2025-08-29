Suspendida por el mal tiempo la Gran Noche del Folclore en la romería de Santa Margarita, en A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha comunicado la cancelación del evento de la Gran Noche del Folclore, que estaba prevista para hoy en el anfiteatro de Santa Margarita y dentro de la organización de la romería de Santa Margarita 2025.

En este evento estaba prevista la actuación de Cantigas da Terra, Aturuxo, Xacarandaina, Donaire y Son d'aquí.

La intención es la de recuperar la cita en los próximos días, tal y como ha indicado el consistorio en una publicación en su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Mañana sábado están previstas muchas actividades, en un cartel que finaliza el domingo con varios conciertos y pasacalles.