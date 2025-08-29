Qué hacer en A Coruña hoy, viernes 29 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

Los eventos de la Romería Santa Margarita protagonizarán las citas más esperadas de este viernes. Darán inicio a las 18:00 horas con un concierto de Germán Díaz y Benxamín Otero que ya se encuentra sold out.

Más tarde, a las 21:00 horas, dará inicio la Gran Noite do Folclore, que está protagonizada por agrupaciones gallegas tradicionales.

Romería de Santa Margarita: Gran Noite do Folclore

La jornada de hoy, viernes 29, continuamos con la programación de la Romería de Santa Margarita con actividades que comenzarán a las 18:30 horas y se extenderán hasta la madrugada.

El evento más esperado del día de hoy será la Gran Noite do Folclore, donde participarán Cántigas da Terra, Aturuxo, Xacarandaina, Donaire y Son D'Aquí. Será un evento al aire libre y gratuito.

La programación completa del día de hoy, viernes 29:

En el Planetario de la Casa das Ciencias 18:00 y 19:00 horas - Concierto de Germán Díaz y Benxamín Otero Entradas desde 4,12 euros en el siguiente enlace. Por el momento, tan solo se puede acceder a la lista de espera, pues se encuentran agotadas .

Anfiteatro de Santa Margarita 21:00 horas - Gran Noite do Folclore Cántigas da Terra Aturuxo Xacarandaina Donaire Son D'Aquí



Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, viernes 29, la Feria del Libro Antiguo continúa con su actividad en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: . Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más.

Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.