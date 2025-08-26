Qué hacer en Ferrol hoy, martes 26 de agosto, por las fiestas de San Ramón 2025

La semana continúa y, con ella, lo hacen también los diferentes eventos de las Fiestas de San Ramón ferrolanas.

El día de hoy no solo podremos disfrutar de diferentes conciertos en la plaza de Armas, sino que también tendremos un nuevo evento en el Abanca Pantín Classic Galicia Pro: el World Surf League QS 4.000. Además, las Fiestas del barrio de Caranza llegarán a su fin.

Concierto de Nil Moliner

La semana continúa animándose con la música en directo en la plaza de Armas. El día de hoy, martes 26, podremos disfrutar de la voz de Nil Moliner, el ex concursante de Operación Triunfo que ha conseguido ganarse un indiscutible puesto entre las grandes figuras del pop español.

El autor de grandes himnos musicales, como Libertad, se presentará a las 22:00 horas en la emblemática plaza ferrolana para dar un espectáculo gratuito que nadie querrá perderse.

Concierto de Tahïn

La otra gran actuación del martes 26 vendrá de la mano del cantautor gallego Tahïn, una de las nuevas voces que ya empiezan a hacerse escuchar a lo largo de toda España. Se encargará de animar el escenario de la plaza de Armas desde las 21:30 horas.

Abanca Pantín Classic Galicia Pro

El día de hoy, martes 26, se podrá volver a disfrutar durante todo el día de uno de los eventos deportivos más importantes de este verano: el Pantín Classic Galicia Pro que patrocina Abanca. A lo largo de este fin de semana celebraremos su 38.ª edición.

Al igual que en años anteriores, el evento tendrá lugar en la conocida playa de Pantín (Valdoviño), donde se reunirán los mejores surfistas del mundo para competir en diferentes categorías masculinas, femeninas e inclusivas.

Paralelamente, se organizarán diferentes actividades gastronómicas, medioambientales y musicales. Además, se ha preparado un pequeño programa de actividades para los más pequeños en el Parque Ferrol. Esta es la programación del día de hoy, martes 26:

Rockódromo de 16:00 a 20:00 horas

El evento principal programado para el día de hoy, martes 26, será el World Surf League QS 4.000, cuya duración se extenderá hasta el domingo 31.

Fiestas de Caranza

Las fiestas del barrio ferrolano de Caranza se extienden hasta el día de hoy, martes 26, con motivo del Día del Niño.