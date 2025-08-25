Qué hacer en A Coruña hoy, lunes 25 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

Con la última semana del mes de agosto, las Fiestas de María Pita empiezan a llegar a su fin. Sin embargo, estos últimos días prometen cerrar por todo lo alto esta edición del 2025 en A Coruña.

Hoy, lunes 25, iniciaremos la semana con un concierto de Vega y más espectáculos del ciclo de Cascarillarte. También continuaremos con el mercado del Libro Antiguo, Mostrart y la exposición As Festas de María Pita a través dos seus carteis en Marineda City.

Concierto de Vega

El día de hoy, lunes 25, empezamos la semana con fuerza inaugurando un concierto en la plaza de María Pita a las 22:00 horas.

La encargada de animar esta emblemática plaza coruñesa será nada más y nada menos que Vega, quien regresa a la ciudad herculina tras el show que dio en marzo en el Teatro Colón. Esta vez será con un espectáculo al aire libre y completamente gratis.

Volverá a presentar ante todo su público uno de sus últimos trabajos discográficos, Ignis. Sin embargo, tampoco se olvidará de darle su reconocido espacio a algunos de sus temas más reconocidos, como Una vida contigo, Mejor mañana o Dónde estabas tú.

Ciclo Cascarillarte

Tras un breve descanso durante la jornada del domingo, el ciclo de Cascarillarte regresa hoy, lunes 25, para presentar un nuevo espectáculo en la explanada del CCM de Novo Mesoiro. Dará inicio a las 19:30 horas y será un show a cargo de Inventi Teatro: As palabras perdidas.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, lunes 25, la Feria del Libro Antiguo continúa con su actividad en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: . Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más.

Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.