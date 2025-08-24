Qué hacer en A Coruña hoy, domingo 24 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

Nos espera un domingo cargado de eventos en A Coruña. Desde por la mañana podremos visitar el Mercado ecológico municipal de la plaza de Pablo Iglesias. Además, será el último día del que podremos disfrutar del Rallye Teresa Herrera de coches clásicos.

Asimismo, podremos asistir a la jornada de clausura de las Fiestas de la Sagrada Familia, que se despedirán de su edición de 2025 con espectáculos en directo de la Coral Polifónica de la Sagrada Familia y la Tuna de Veteranos.

Conciertos de la Semana Clásica: Orquesta Sinfónica de Galicia y Coro Cántigas da Terra

La jornada del día de hoy, domingo 24, presentará el último concierto de la Semana Clásica de las Fiestas de María Pita 2025.

La clausura de esta semana angular, que celebra la música clásica a través de algunas de las formaciones más emblemáticas de la ciudad, tendrá su evento de clausura a cargo de la Banda Municipal de Música de A Coruña, a la queacompañará el coro gallego Cántigas da Terra.

Estas dos formaciones presentarán, a partir de las 21:00 horas, la ópera-zarzuela Cigarreiras da Terra, que además contará con un guiño a la historia de la Fábrica de Tabacos.

Mercado ecológico municipal

Como parte de la programación de las Fiestas de María Pita 2025, el domingo 24 se volverá a celebrar una nueva jornada del Mercado ecológico municipal. Tendrá lugar en la plaza de Pablo Iglesias y su horario será desde las 10:00 hasta las 15:00 horas. Habrá, además, actividades para los más pequeños.

Fiestas de la Sagrada Familia

El día de hoy, domingo 24, podremos disfrutar del último día de celebraciones de las Fiestas de la Sagrada Familia. Las actividades de clausura de estas fiestas darán inicio por la mañana y se alargarán hasta la tarde.

La programación completa de la jornada de clausura de las Fiestas de la Sagrada Familia en el parque de San Rosendo:

Desde las 13:00 horas

Pulpeira en la pista polideportiva con juegos populares y actuaciones de: Coral Polifónica de la Sagrada Familia Tuna de Veteranos



Rallye Teresa Herrera de coches clásicos

La plaza de María Pita no solo va a acoger los conciertos de la Semana Clásica durante estos días, pues el Rallye Teresa Herrera llega a esta emblemática plaza coruñesa para quedarse durante todo el fin de semana.

Es un evento al aire libre y de entrada gratuita. Todos aquellos que lo deseen podrán pasarse a lo largo de todo el día de hoy, domingo 24, pues será el última jornada durante la que se podrá disfrutar de esta exposición.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, domingo 24, la Feria del Libro Antiguo continúa con su actividad en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: . Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más.

Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.