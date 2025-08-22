Qué hacer en A Coruña hoy, viernes 22 de agosto, por las Fiestas de María Pita

La jornada del viernes en A Coruña continúa con las diversas actividades de las fiestas de María Pita, entre ellas el festival Beatout Week y sus eventos de moda, que estarán seguidos de los conciertos de Huda, Dirty Suc, Ergo Pro & Ill Pekeño.

Durante estos días también culminarán las Fiestas de O Castrillón con una gran verbena a cargo de la orquesta Los Players, mientras que las Fiestas de la Sagrada Familia se inaugurarán con una actuación de la orquesta Eureka.

Beatout Week 2025

Tras una intensa noche de conciertos, la Beatout Week continúa con la jornada del día de hoy, viernes 22, con una agenda cargada de eventos de ocio, música y moda. Será una de las fechas más significativas de este festival, por lo que iniciará por la mañana y se extenderá hasta altas horas de la noche.

Los eventos de la Beatout Week del viernes darán inicio oficial a las 12:30 horas con la apertura de su feria de marcas gallegas emergentes, durante la que se celebrarán una serie de obradoiros de participación abierta y gratuita.

Los conciertos darán inicio a las 20:00 horas y se extenderán hasta la madrugada del sábado 23.

El horario completo del viernes 22 de agosto:

12:30 horas - Apertura de puertas

13:00 - 20:00 horas - Feria de marcas gallegas emergentes y obradoiros

13:30 horas - Sesión vermú x Aperol Spritz

vermú x Aperol Spritz 15:30 horas - Freestyle social: Poten100mos x Gallos del Norte

16:30 - 18:30 horas - Beatout TALENTS : Showcases de talento local

: Showcases de talento local 20:00 - 00:00 horas - Conciertos 19:30 horas - Apertura de puertas 20:00 horas - Huda 21:00 horas - Dirty Suc 22:15 horas - Ergo Pro & Ill Pekeño 23:30 horas - Fukai Club Carlota E R.Doze DJ Set



Para disfrutar de estas actuaciones en directo es necesario la compra del abono respectivo al día viernes 22 de agosto. Las entradas están a la venta en woutick.com por 12 euros.

Ciclo Cascarillarte

Durante la jornada del viernes 22 podremos disfrutar de dos nuevas citas programadas dentro del ciclo de Cascarillarte, ambas en lugares diferentes de la ciudad herculina.

Por la mañana, a las 12:00 horas, comenzaremos el día con el espectáculo Crunch 2 de MUU. Tendrá lugar en la plaza de Pablo Iglesias. Por la tarde, a las 19:30 horas, será el turno del parque de San Rosendo de acoger el show Peor imposible de Peter Punk.

Fiestas de O Castrillón

El día de hoy, viernes 22, marca el clímax de las Fiestas de O Castrillón-Urbanización Soto. Será el último día de celebración, por lo que se podrá disfrutar desde tempranas horas de la mañana de actividades para todos los públicos.

Las fiestas de este barrio coruñés culminarán con una gran verbena a cargo de la Orquesta Los Players.

La programación esperada para el día de hoy es la siguiente:

10:00 horas - Alborada por Son d'aquí desde la plaza de la Concordia hasta la plaza Pablo Iglesias

desde la plaza de la Concordia hasta la plaza Pablo Iglesias 11:00 horas - Obradoiro de Marcapáginas

11:30 horas - Intercambio de Libros infantiles, juveniles y adultos

infantiles, juveniles y adultos 13:00 horas - Sesión vermú con la Charanga Santa Compañ a

a 18:30 horas - Juegos y Deportes Tradicionales con la colaboración del Museo Etnolúdico de Galicia MELGA.

con la colaboración del Museo Etnolúdico de Galicia MELGA. 22:00 horas - Verbena con la Orquesta Los Players

Fiestas de la Sagrada Familia

Paralelamente, las fiestas del barrio coruñés de la Sagrada Familia darán inicio durante la jornada del viernes 22. La inauguración tendrá lugar oficialmente a las 21:30 horas con el pregón de apertura, el cual estará seguido de una verbena a cargo de la orquesta Eureka.

Rallye Teresa Herrera de coches clásicos

La plaza de María Pita no solo va a acoger los conciertos de la Semana Clásica durante estos días, pues el Rallye Teresa Herrera llega a esta emblemática plaza coruñesa para quedarse durante todo el fin de semana.

Es un evento al aire libre y de entrada gratuita. Todos aquellos que lo deseen podrán pasarse para disfrutar de este Rallye de coches clásicos desde el viernes 22 hasta el domingo 24.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, jueves 21, la Feria del Libro Antiguo continúa con su actividad en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: . Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más.

Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.