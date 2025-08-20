La Festa da Fresa del barrio de Eirís en A Coruña reúne a miles de personas Asociación de Vecinos de Eirís

Este martes, 19 de agosto, el barrio coruñés de Eirís celebró su tradicional Festa da Fresa, una cita que cada año llena de vida su parque y que concluyó con un éxito de asistencia. La celebración, como su nombre indica, incluye una degustación gratuita de fresas y está acompañada de numerosas actividades y actuaciones musicales.

Sobre las 12:00 horas, la Asociación Cultural Folclórica dio inicio a la fiesta con un Folerpass con gaiteros. A las 13:00 horas, los más pequeños disfrutaron de la tradicional fiesta de la espuma, seguida de una animada sesión vermú a cargo del Dúo Élite.

En total se repartieron 300 kilos de fresas. La degustación comenzó a las 19:00 horas, justo después de la apertura de la exposición dedicada a esta deliciosa fruta. Durante la actuación de la AC Donaire en la cúpula del parque, los vecinos hicieron cola para disfrutar de las fresas.

El programa de la tarde incluyó también actuaciones de baile, partidos de fútbol masculino y femenino, y para cerrar la jornada, un concierto de Culimaia seguido de una verbena con la orquesta Metrópolis. Entre sus integrantes se encuentra la cantante Lidia Sueiro, vecina del barrio, que durante los meses del confinamiento amenizaba las tardes de sus vecinos interpretando canciones desde su ventana.