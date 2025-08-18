Qué hacer en A Coruña hoy, lunes 18 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

Los eventos del día de hoy, lunes 18 de agosto, se quedan cortos en comparación con el intenso fin de semana que acabamos de tener. Sin embargo, eso no significa que no sean menos interesantes.

La exposición de As Festas de María Pita a través dos seus carteis cambiará de ubicación al recinto exterior de Marineda City, donde se quedará hasta su clausura. Por otro lado, se continuará con las actuaciones semanales del ciclo de Cascarillarte y podremos acudir a un espectáculo de las Corales de los Centros Cívicos.

Concierto de las Corales de los Centros Cívicos

Con el inicio de la nueva semana, el Auditorio del Parque de Santa Margarita recibirá a las Corales de los Centros Cívicos a las 20:00 horas. Es uno de los primeros eventos que inauguran la Semana Clásica de la programación de las Fiestas de María Pita.

Ciclo Cascarillarte

La semana se vuelve a iniciar con el ciclo de espectáculos al aire libre bautizado como Cascarillarte. El día de hoy, lunes 18 de agosto, será el turno de Pakolas de sorprender a la plaza de Vigo con su Ecoralia, a lambona ecolóxica. Tendrá lugar a las 19:30 horas.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, lunes 18, la Feria del Libro Antiguo, se continúa con el evento celebrado en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

El día de hoy, lunes 18, la exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años cambiará de ubicación. Pasará a situarse en el recinto exterior del mítico centro comercial Marineda City.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.