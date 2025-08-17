Qué hacer en A Coruña hoy, domingo 17 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

Para cerrar el fin de semana por todo lo alto, la ciudad herculina presentará un nuevo concierto en la plaza de María Pita, que en esta ocasión estará protagonizado por la legendaria voz argentina de Coti Espasa.

Paralelamente, la Feria del Libro Antiguo y Mostrart seguirán disponibles para todo aquel que tenga interés en visitarlas. Además, se podrá disfrutar del Festival Internacional de Folclore, que en esta nueva cita regresa a Campo da Leña.

Conciertos de María Pita: Coti Espasa

El día de hoy, domingo 17, cerramos el tercer fin de semana del mes de agosto con otra de las esperadas citas de la plaza de María Pita, que dará inicio a las 22:00 horas y estará protagonizada nada más y nada menos que por el cantautor argentino Coti Espasa.

El autor de grandes temas internacionales, como Nada Fue Un Error, Días, Otra vez y El Embrujo dará un concierto completamente gratis bajo la programación de las Fiestas de María Pita. ¡No te lo pierdas!

Clausura de Viñetas desde o Atlántico

El domingo 17 nos despediremos de la feria de Viñetas desde o Atlántico. De nuevo, la programación de este evento augura un día lleno de citas imprescindibles para los amantes del mundo del cómic.

Por la mañana

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 12:00 horas

Charla Superhéroes en crisis , por Martín Losada. En colaboración con Alita Cómics

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 13:00 horas Charla Heroínas, narrativas y ficciones. De Peppa Pig a Wonder Woman , por Xan Eguía. En colaboración con Alita Cómics.



Por la tarde

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 17:00 horas Aprende a jugar a One Piece! En colaboración con Eldritch Gate. A partir de 8 años. Inscripción en el stand 31.

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 18:30 horas Pokémon: de las páginas a las cartas. En colaboración con Astora Cómics. Inscripción en el stand 17.

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 20:00 horas Charla Ilustrando el fenómeno danme i, por Miriam Iglesias Pérez. En colaboración con Astora Cómics.



Festival Internacional de Folclore

El vuelve a celebrarse en a las

Este evento es una de las mayores celebraciones de la diversidad cultural en A Coruña. Un año más, se podrá disfrutar de las actuaciones de grupos folclóricos de diferentes lugares del mundo.

Fiestas de Oza-Gaiteira-Os Castros

Hoy, domingo 17 de agosto, daremos fin por todo lo alto a las fiestas populares de A Gaiteira, que volverán a reunir a sus vecinos y a aquellos curiosos de los alrededores para despedirse de esta celebración veraniega.

La programación de la última jornada estará protagonizada por los espectáculos en directo ubicados en diferentes ubicaciones:

11:00 horas - Alborada con AF Aturuxo

13:00 horas - Sesión vermú familiar con Pablo Díaz

19:00 horas - Tardeo concierto con Zeltia Irevire

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, domingo 17, la Feria del Libro Antiguo, se continúa con el evento celebrado en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.