Así será la Fiesta de la Empanada de Carral 2025: La fiesta gastronómica más antigua de A Coruña

Carral se viste de fiesta del 4 al 8 de septiembre de 2025 para celebrar las Festas do Socorro, una de las citas más emblemáticas del municipio, que reunirá a vecinos y visitantes con un programa repleto de música, gastronomía y actividades populares.

El pistoletazo de salida será el jueves 4 con la tradicional Festa da Empanada, que rendirá homenaje a uno de los sabores más característicos de Galicia. Este año se celebra la edición número 50 de la fiesta, que es la degustación gastronómica más antigua de toda la comarca de A Coruña, y una de las pocas fiestas en Galicia con medio centenar de ediciones a sus espaldas. Nació en 1974, y esta sería su edición 52, de no ser por los dos años de pandemia en los que no se celebró.

La celebración gastronómica terminará con dos de las mejores formaciones musicales de Galicia. A las 22:00 horas arrancará la verbena con las orquestas Los Satélites y Cinema.

El viernes 5 la plaza acogerá dos de las formaciones más potentes del panorama gallego: París de Noia y Unión y Fuerza, que ofrecerán doble sesión musical.

El sábado 6 llegará con una programación intensa: por la tarde, a partir de las 17:00 horas, se disputará el Gran Premio de Carrilanas de Carral. Ya por la noche, subirán al escenario La Banda de Ayer, Quinkillada y Drugos, además de celebrarse varios sorteos.

El domingo 7 será el turno de Grupo Bomba, TAAO y 9Louro, mientras que el lunes 8, jornada de cierre, actuará Grupo Fussion y, a las 00:30 horas, tendrá lugar la tradicional queima do panteón, uno de los momentos más esperados de las fiestas.

La programación combina música para todos los públicos, competiciones populares y sorteos, manteniendo viva la esencia y el espíritu de unas fiestas que cada año reúnen a miles de personas en Carral.