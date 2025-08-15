El Combo Dominicano y más conciertos en el San Roque de este pueblo de Galicia: "Meirandes festas"

El San Roque es una festividad que celebran la mayor parte de los municipios gallegos. Tanto es así que a veces cuesta decidirse a dónde desplazarse para disfrutar de las mejores orquestas y los diferentes actos que componen la programación. En este sentido, un pueblo de la provincia de Lugo sorprende con la actuación de una de las orquestas más emblemáticas, El Combo Dominicano.

Se trata de Meira (Lugo). En honor a Nosa Señora y San Roque celebran cuatro días de fiesta desde el 14 al 17 de agosto con una programación muy completa que abarca actividades infantiles, eventos religiosos, conciertos musicales y entretenimiento popular.

Así serán las Festas do Quince 2025 de Meira

El municipio lucense de Meira acoge desde el 14 al 17 de agosto una de las citas más esperadas del verano: las Festas do Quince, en honor a Nosa Señora e San Roque. Un año más, tradición, música y diversión se mezclan en un programa pensado para todos los públicos.

Las celebraciones arrancarán el jueves 14 con el tradicional Día do Neno, dedicado a los más pequeños. La jornada comenzará a las 19:30 horas con un concierto de la Banda de Música de Meira, seguido de la actuación de la charanga Louband a las 20:15 horas.

A las 22:15 horas tendrá lugar uno de los momentos más esperados: la lectura del pregón, que dará paso a la verbena con la orquesta Cinema y el grupo Hermo, encargados de poner el broche musical a la primera noche.

El viernes 15, día grande de las fiestas, se celebrará la misa solemne a las 13:00 horas, seguida de la procesión en honor a Nosa Señora, acompañada por la Banda de Música de Meira. A continuación, el grupo Fénix amenizará la tradicional sesión vermú.

Por la tarde, a partir de las 18:30 horas, O Mago Paco sorprenderá a los asistentes con su espectáculo de magia Ledicias. Más tarde, un grupo de música tradicional aportará el toque folclórico. La verbena nocturna correrá a cargo del grupo Fénix y la orquesta Charleston Bigband.

El sábado 16 comenzará con una nueva procesión, esta vez en honor a San Roque, acompañada por la Banda de Gaitas de Meira. Tras la ceremonia, el grupo Eureka animará la sesión vermú. Por la tarde se celebrará un torneo 3x3, y por la noche, de nuevo la música tomará el relevo con Eureka y la popular y conocida orquesta El Combo Dominicano.

Las fiestas concluirán el domingo 17 con una gira campestre que reunirá a vecinos y visitantes en un entorno natural ideal para compartir comida y música. El dúo Tropical será el encargado de la sesión vermú, mientras que por la tarde habrá animación de charanga y, al caer la noche, la verbena final contará con el dúo Tropical y DJ Casanova.