La orquesta París de Noia actúa este sábado en las fiestas de este municipio a 40 minutos de A Coruña

Durante el mes de agosto la fiesta no decae en Galicia, siendo multitud de pueblos a lo ancho y largo de la comunidad quienes celebran sus festividades populares por todo lo alto. El municipio de Ordes (A Coruña) destaca por ofrecer un programa variado desde el miércoles 13 al domingo 17 de agosto.

Orquestas populares, actividades religiosas, espectáculos pirotécnicos y eventos especiales son algunos de los atractivos que ofrece Ordes en la celebración de sus fiestas en honor a Santa María y a San Roque.

Programa musical y cultural en Ordes

El municipio coruñés de Ordes celebra sus fiestas patronales del 13 al 17 de agosto, con una programación cargada de música, tradición y devoción. Durante cinco jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de verbenas, conciertos, pasacalles y misas solemnes.

La celebración arranca el miércoles 13 con las actuaciones de los grupos América de Vigo y Origen, que abrirán la primera verbena del programa. El jueves 14 será el turno de La Banda de Ayer y la reconocida orquesta Olympus, que animarán la noche con sus respectivos shows.

El viernes 15, día de Santa María, comenzará a las 10:00 horas con un animado pasacalles a cargo de los grupos Embruxo Gaiteiros, Sementes do Arte y Camiño Real de Poulo. A mediodía se celebrará la misa solemne, seguida de la sesión vermú con la orquesta Escaparate y el grupo Brássica Rapa.

Por la noche, a las 00:00 horas, se lanzará una gran tirada de fuegos artificiales en el parque Félix Rodríguez de la Fuente, que dará paso a una verbena protagonizada por Los Satélites y Escaparate.

El sábado 16, día do Emigrante, continuará el ambiente festivo con un nuevo pasacalles a partir de las 10:00 horas y la misa solemne a las 13:00 horas. A las 14:00 horas, la Banda de Ordes ofrecerá una actuación antes de la sesión vermú con el grupo Dilema.

Por la tarde, a las 20:00 horas, la Banda de Ordes volverá al escenario en un concierto especial, y por la noche la fiesta seguirá con la popular y emblemática orquesta París de Noia y la discomóvil Mega CDC.

El domingo 17 es el último día de celebración con una larga sesión vermú y tardeo hasta las 20:00 horas, animada por la orquesta Los Españoles y la disco CDC, que pondrán el broche final a estas fiestas.