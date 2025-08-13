Que hacer en A Coruña hoy, miércoles 13 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

Que hacer en A Coruña hoy, miércoles 13, por las Fiestas de María Pita 2025

Nos acercamos cada vez más al fin de semana de una semana más corta de lo usual debido al festivo de la Asunción. Muy pronto, podremos disfrutar del clímax de las Fiestas de María Pita.

Durante la jornada del día de hoy, miércoles 13, se continuará con la programación de los eventos de Viñetas desde o Atlántico. También seguiremos con el ciclo de espectáculos de Cascarillarte y, como broche de oro, la cantareira Uxía estrenará gira por Galicia en los escenarios de María Pita.

Conciertos de María Pita: Uxía

Llegamos al ombligo de la semana presentando el concierto en directo de la reconocida cantareira gallega Uxía, quien se subirá a los escenarios de María Pita para presentar su nueva gira: Será por flores, que recorrerá una decena de localicaciones a lo largo de toda Galicia.

La cita musical promete ser una gran oda a la música gallega, pues Uxía no estará sola, sino que la acompañarán Devacas, Mercedes Peón, Rosa Cedrón, Budiño, Luiz Caracol Quim Farinha, As Mosas y As Tareixas.

A partir de las 22:00 horas, el escenario de María Pita se convierte en un jardín donde florecerá la música y el folclore.

Ciclo Cascarillarte

Tras la inauguración de ayer, el ciclo de espectáculos en la calle, bautizado como Cascarillarte, sigue presentando sus actuaciones.

El día de hoy, miércoles 13, se podrá disfrutar del show O Chontófano de Dorothé, que estará a cargo de Sonsoles Penadique. En esta ocasión, la representación tendrá lugar en Palavea a las 19:30 horas.

Viñetas desde o Atlántico

El miércoles 13 se inaugura la tercera jornada de Viñetas desde o Atlántico. De nuevo, la programación de este evento augura un día lleno de citas imprescindibles para los amantes del mundo del cómic.

Por la mañana

Viñetas Rúa Banda Deseñada 11:00 horas Presentación de Historias do páramo , por Alexandre Senande y Pjota. En colaboración con Komic Librería.



Viñetas Pro 11:00 horas Taller Espada y pluma: creación de un cómic histórico , por Jorge Esteban Urabayen. En la Biblioteca Municipal de Estudos Locais. Inscripción desde 7 días antes en la web de Bibliotecas.



Viñetas Rúa Banda Desdeñada 12:00 horas Presentación de Sentinelas da lúa carmesí y Sentinelas no limiar das tebras , por Andrés Castro, Ozo Perozo y Alexandre Senande. En colaboración con Komic Librería.





Viñetas Mini 12:00 horas O contacómic , con Pablísimo . En la Biblioteca Municipal Castrillón. Inscripción desde 7 días antes en la web de Bibliotecas.





Viñetas Expo 12:00 horas Visita guiada a la exposición XIX Premios Castelao , por Sandra Lodi y Laura Suárez. En la Sala Salvador de Madariaga.



Por la tarde

Viñetas Rúa Banda Deseñada 17:00 horas Firmas: Dave Cooper, Don Rogelio J, Magius.





Viñetas Mini 18:00 horas O contacómic con Pablísimo. En la Biblioteca Municipal Os Rosales. Inscripción desde 7 días antes en la web de Bibliotecas





Viñetas Show 19:00 horas Cine: Quinografía. En el Teatro Colón.





Viñetas Mini 19:30 horas Cuentacómic , con Juan Rodríguez. A partir de 3 años. En colaboración con Galgo Azul. En la carpa RúaBD





Viñetas Show 21:00 horas Viñetas Late Night Música & BD , con Magius, Fermín Solís y Don Rogelio J. En el Teatro Colón.



Inauguración del Festival Internacional de Folclore

El día de hoy, miércoles 13, tendrá lugar la primera cita del Festival Internacional de Folclore en la ciudad herculina. Dará inicio a las 20:00 horas en el Auditorio de Santa Margarita y será una cita completamente gratuita.

Este festival será una de las mayores celebraciones de la diversidad cultural en A Coruña. Un año más, se podrá disfrutar de las actuaciones de grupos folclóricos de diferentes lugares del mundo.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.