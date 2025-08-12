A Coruña avanza en las fiestas de María Pita: llega el festival internacional de Folclore

Este miércoles 13 de agosto arranca el Festival Internacional de Folclore Ciudad de A Coruña, que celebra en estas Fiestas de María Pita 2025 su 38.ª edición con la presencia de grupos de diversas culturas.

El Festival Internacional de Folclore Ciudad de A Coruña está organizado por la Asociación de Coros y Danzas “Eidos” y trae a las fiestas de A Coruña la muestra de cultura popular e internacional más importante de Galicia.

En esta 38.ª edición del festival estarán presentes grupos de África, América y Europa que mostrarán sus actuaciones y, por lo tanto, sus culturas tradicionales en música, canto, indumentaria y baile.

Este miércoles todas las agrupaciones serán recibidas por la alcaldesa, Inés Rey, en el Palacio Municipal de María Pita.

Las actuaciones tendrán lugar los días 13, 14, 15 y 17 en el Campo da Leña, y el día 16 en la Plaza de María Pita, a las 20:00 horas.

El objetivo de este certamen es preservar, difundir y promocionar cualquier actividad que suponga el mantenimiento y divulgación de la cultura popular y tradicional, en sus vertientes de canto, danza, música e indumentaria.

Las corales de los centros cívicos y Amizades actuarán en María Pita

Por otra parte, la próxima semana comenzará con dos actuaciones muy especiales en las Fiestas de María Pita, que tendrán lugar finalmente en la Plaza de María Pita. Se trata de la actuación de las corales de los centros cívicos, el próximo lunes 18 a las 20:00 horas, y del concierto de Amizades del martes 19, también a las 20:00 horas.

Programa completo del Festival Internacional de Folclore

Miércoles 13 de agosto

13:00 h: Recepción oficial en el Excmo. Ayuntamiento de A Coruña.

20:00 h: Actuación en el Campo da Leña. Gala inaugural. Tiempo de actuación: 20 minutos. Grupos participantes : Asociación de Coros y Danzas “Eidos” – A Coruña (España) Zespół Pieśni i Tańca Łany – Polonia Ballet Jammu – Senegal Kirqui Wayra Compañía de Danzas Tradicionales – Chile

:

Jueves 14 de agosto

19:00 h: Presentación en el Cantón Grande (Polonia y Senegal) y en la Dársena da Mariña (Chile), baile de 5 minutos

20:00 h: Actuación en el Campo da Leña. Tiempo de actuación: 30 minutos. Grupos participantes: Ballet Jammu – Senegal Kirqui Wayra Compañía de Danzas Tradicionales – Chile Zespół Pieśni i Tańca Łany – Polonia



Viernes 15 de agosto

19:00 h: Presentación en el Cantón Grande (Chile) y en la Dársena da Mariña (Polonia y Senegal), baile de 5 minutos.

20:00 h: Actuación en el Campo da Leña. Tiempo de actuación: 30 minutos (en dos partes). Grupos participantes: Kirqui Wayra Compañía de Danzas Tradicionales – Chile Zespół Pieśni i Tańca Łany – Polonia Ballet Jammu – Senegal



Sábado 16 de agosto

19:00 h: Desfile por Palexo, Dársena y Plaza de María Pita. Dos bailes de 3 minutos.

20:00 h: Actuación en la Plaza de María Pita. Tiempo de actuación: 30 minutos (en dos partes). Grupos participantes : Zespół Pieśni i Tańca Łany – Polonia Ballet Jammu – Senegal Kirqui Wayra Compañía de Danzas Tradicionales – Chile

:

Domingo 17 de agosto