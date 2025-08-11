Qué hacer en A Coruña hoy, lunes 11 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

La tercera semana de agosto continúa sin bajar el nivel. Durante el día de hoy, lunes 11, se podrá disfrutar de un concierto de Rock en Familia, una cita imprescindible en la programación de los conciertos de María Pita.

Pero, sin duda, el gran evento del día será la inauguración oficial de Viñetas desde o Atlántico, que además presentará como uno de sus primeros eventos el concierto dibujado del artista Don Rogelio J.

Conciertos de María Pita: Rock en Familia

Para empezar la tercera semana de agosto con energía y buena música, los conciertos de María Pita traerán hasta sus escenarios el espectáculo de Rock en Familia, quienes ya se han convertido en una cita anual imprescindible en las Fiestas de María Pita.

El concierto dará inicio a las 20:00 horas y será un show hecho para madres, padres, hijas e hijos. Durante casi dos horas interpretarán algunos de los éxitos atemporales del rock y seguro que, un año más, consiguen hacer que la plaza de María Pita quede vibrando gracias a todo su público.

Inauguración de Viñetas desde o Atlántico

El lunes 11 marca el inicio de uno de los grandes eventos culturales de A Coruña: Viñetas desde o Atlántico. Más que una feria, se trata de una auténtica celebración del mundo del cómic. La duración de este evento se extenderá hasta el domingo 17.

Durante estos 7 días, la ciudad herculina se vestirá acorde a este evento, siguiendo la costumbre de colocar estatuas de reconocidos personajes de cómics en los lugares más emblemáticos de A Coruña, como el Spiderman del Obelisco o el Superman del puente de Alfonso Molina.

La programación que le da la bienvenida a Viñetas desde o Atlántico es la siguiente:

18:00 horas - Inauguración en Kiosko Alfonso.

- en Kiosko Alfonso. 21:00 horas - Viñetas Show Concierto gráfico de Don Rogelio J

-

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.