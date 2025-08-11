La Gaiteira de A Coruña celebra esta semana sus fiestas y estrena su propio festival: Lembranza Rock

El barrio de A Gaiteira, en A Coruña, celebrará este fin de semana -del 15 al 17 de agosto- sus fiestas patronales con un programa que combina tradición, gastronomía, actividades para todas las edades y un gran cierre musical de la mano del festival Lembranza Rock.

Las celebraciones arrancarán el viernes 15 con la alborada de Os Gaiteirinos a las 11.00 horas, seguida de sesión vermú con Os Piñeiros Band (13.00 h) y el concierto nocturno de La Piel del Oso (21.30 h).

El sábado 16 comenzará con doble alborada de Son D’Aquí y un mercado ecológico en el Parque Europa desde las 11.00 horas. Por la tarde, el barrio se llenará de ritmo con el pasacalles de Batucada Polo Barrio (16.00 h) y juegos populares hasta las 20.00 horas, además del pasacalles de Os Gaiteirinos (17.00 h), el espectáculo de Dela Cream (19.30 h) y el pregón de Marisol Soengas (20.45 h).

El festival de rock de A Gaiteira

La jornada culminará con el Lembranza Rock en el Parque Europa a las 21.00 horas, con las actuaciones de Rebeliom do Inframundo, Sés y Ruxe Ruxe, una cita imprescindible para los amantes del rock gallego.

El domingo 17 abrirá con la alborada de AF Aturuxo (11.00 h), sesión vermú familiar con Pablo Díaz (13.00 h) y un cierre musical al atardecer con Zeltia Irevire (19.00 h).

Organizadas por la Asociación Veciñal A Gaiteira-Os Castros con la colaboración del Concello da Coruña, estas fiestas se celebrarán este año a lo grande y supondrán el regreso de grandes conciertos al Parque Europa. El festival Lembranza Rock se une a otros festivales de barrio como el ya consolidado Flores Rock, del Barrio de las Flores, que se celebra en septiembre.