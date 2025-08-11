Ofrecido por:
Las Fiestas de María Pita aterrizan este martes en los barrios de A Coruña: empieza Cascarillarte
Este martes 12 de agosto arranca en el Campo da Leña la programación de Cascarillarte en los barrios que se extenderá hasta el 30 de agosto
Las Fiestas de María Pita estarán presentes en prácticamente todos los barrios de la ciudad, desde este martes 12 de agosto, con una programación familiar, orientada al público más joven, que podrá disfrutar de la magia, la música, el teatro, los malabares y el humor que se ofrecen a través de Cascarillarte.
En total, 16 espectáculos conforman el programa festivo que recorrerá las distintas zonas de la ciudad para acercar la cultura y la diversión a las coruñesas y coruñeses, con actividades pensadas para toda la familia y especialmente para el público infantil.
Las zonas en las que la programación de Cascarillarte acercará las artes escénicas a todo el público serán los barrios de As Atochas - Monte Alto, Labañou y San Roque, A Agra do Orzán, Elviña y Monelos, el Ensanche, Oza - A Gaiteira y Os Castros, Matogrande, O Castrillón, Eirís, Palavea, Vioño, Os Mallos y Sagrada Familia, Santa Margarida y Mesoiro.
A partir de este próximo martes 12 y hasta el sábado 30 de agosto, la diversión llenará las principales plazas de la ciudad, ya que el humor es el nexo común de todos los espectáculos que se desarrollarán en los barrios dentro de la programación de las fiestas.
De esta manera, habrá danza, teatro, clown, malabares, monólogos, cuentos, magia que estarán presentes en los rincones más variados de la ciudad durante todo el mes, en una programación que se complementará con las tradicionales fiestas en los barrios.
Programación completa
- Martes 12: Charlatán Rodríguez, de Rendos Pequeno – Campo da Leña – 19:30 horas
- Miércoles 13: O Chontófano de Dorothé, de Sonsoles Penadique – Palavea – 19:30 horas
- Jueves 14: Vicki e a felicidade, de Bandullo Azul – Plaza de Tabacos – 19:30 horas
- Sábado 16: Antuan de la Cream – A Gaiteira – 19:30 horas
- Lunes 18: Ecoralia, a lambona ecolóxica, de Pakolas – Plaza de Vigo – 19:30 horas
- Martes 19: Contos de nenas grandes e pequenas, de Tropa de Trapo – Parque de Eirís – 18:00 horas
- Martes 19: Zona en obras, de Brais das Hortas – Parque de Eirís – 19:30 horas
- Miércoles 20: Abracadaver, de Assircópatas – Plaza de As Conchiñas – 19:30 horas
- Jueves 21: Picadiscos Marifaltri, de María Faltri – Parque infantil de Matogrande – 19:30 horas
- Viernes 22: Crunch 2, de Muu – Plaza de Pablo Iglesias – 12:00 horas
- Viernes 22: Peor imposible, de Peter Punk – Parque de San Rosendo – 19:30 horas
- Sábado 23: Experiencias en Familia, de Mago Rafa – Aparcamiento de la Fábrica de Armas – 19:30 horas
- Lunes 25: As palabras perdidas, de Inventi Teatro – Explanada del CCM de Novo Mesoiro – 19:30 horas
- Martes 26: Alquimia, de Mago Teto – Plaza Elíptica de Os Rosales – 19:30 horas
- Miércoles 27: Caderno de Cores e Cancións, de Magín Blanco – Parque de Vioño – 19:30 hora
- Sábado 30: Ondamini, de Mamá Cabra – Parque de Santa Margarida – 19:30 horas