Las Fiestas de María Pita aterrizan este martes en los barrios de A Coruña: empieza Cascarillarte

Las Fiestas de María Pita aterrizan desde este martes en los barrios de A Coruña Cedida

Las Fiestas de María Pita estarán presentes en prácticamente todos los barrios de la ciudad, desde este martes 12 de agosto, con una programación familiar, orientada al público más joven, que podrá disfrutar de la magia, la música, el teatro, los malabares y el humor que se ofrecen a través de Cascarillarte.

En total, 16 espectáculos conforman el programa festivo que recorrerá las distintas zonas de la ciudad para acercar la cultura y la diversión a las coruñesas y coruñeses, con actividades pensadas para toda la familia y especialmente para el público infantil.

Las zonas en las que la programación de Cascarillarte acercará las artes escénicas a todo el público serán los barrios de As Atochas - Monte Alto, Labañou y San Roque, A Agra do Orzán, Elviña y Monelos, el Ensanche, Oza - A Gaiteira y Os Castros, Matogrande, O Castrillón, Eirís, Palavea, Vioño, Os Mallos y Sagrada Familia, Santa Margarida y Mesoiro.

A partir de este próximo martes 12 y hasta el sábado 30 de agosto, la diversión llenará las principales plazas de la ciudad, ya que el humor es el nexo común de todos los espectáculos que se desarrollarán en los barrios dentro de la programación de las fiestas.

De esta manera, habrá danza, teatro, clown, malabares, monólogos, cuentos, magia que estarán presentes en los rincones más variados de la ciudad durante todo el mes, en una programación que se complementará con las tradicionales fiestas en los barrios.

Programación completa