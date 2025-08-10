Qué hacer en A Coruña hoy, domingo 10 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

La segunda semana del mes de agosto concluye con una serie de eventos que prometen no bajar el ritmo de las Fiestas de María Pita. Por un lado, nos despedimos del Festival Noroeste con sus últimos conciertos en O Portiño.

Por otro lado, nos despediremos también del Mercado de la Cosecha y la Feria del Libro, que darán paso a nuevos eventos que se inaugurarán a lo largo de la tercera semana de agosto.

Conciertos de María Pita: Zahara

El día de hoy, domingo 10, le damos la bienvenida a uno de los nombres del indie pop español más relevantes de la actualidad: Zahara, quien se subirá al escenario de la plaza de María Pita a las 22:00 horas.

Esta artista lleva años dentro la industria musical española, pero el foco se puso definitvamente en ella cuando lanzó su álbum de 2021: PUTA, un proyecto que recibió un enorme criticismo, pero también supuso un gran éxito a todos los niveles.

Desde entonces, Zahara ha sacado otros álbums, como REPUTA o MADRE y también ha colaborado con grandes eminencias del mundo musical, como Love of Lesbian, Leiva, Carolina Durante o Samantha Hudson.

El día de hoy llega hasta la plaza de María Pita para cantar en directo sus éxitos, como Tus michis, berlin U5 o su lanzamiento más reciente: Demasiadas canciones.

Clausura del Festival Noroeste Estrella Galicia

El Festival Noroeste pone fin a la programación de su 175.ª edición el día de hoy, domingo 10. Tras cinco días completos de conciertos, este reconocido festival de las Fiestas de María Pita pondrá el broche de oro a su programación de este año con dos únicas actuaciones en O Portiño.

Estos son los horarios, localizaciones y artistas que actuarán durante esta segunda jornada del festival:

O Portiño

13:00 horas - Yo Soy Ratón

- Yo Soy Ratón 16:00 horas - DJ Peligro

Clausura del Mercado de la Cosecha

El Festival Noroeste Estrella Galicia no podía estar completo sin la celebración del Mercado de la Cosecha, que en esta nueva edición se traslada hasta O Portiño, donde además se podrán disfrutar de la actuación de Yo Soy Ratón, que se subirá hoy a los escenarios.

Tras dos jornadas completas celebradas bajo un ambiente próspero, innovador y sostenible, al que se suma una amplia programación que inlcuye experiencias gastronómicas, talleres y creatividad, el Mercado de la Cosecha llega a su fin el día de hoy, domingo 10.

Algunos de los participantes de esta edición del Mercado de la Cosecha son Airas Moniz, Galo Celta, Os Biosbardos y Horta da Lousa. Además, WE Sustainability ofrecerá una selección de talleres pensados para el público familiar.

El horario del Mercado de la Cosecha será de 12:00 a 20:00 horas.

Clausura de la Feria del libro

La Feria del Libro de A Coruña, presente en los jardines de Méndez Núñez desde inicios de mes, llegará a su fin durante la jornada de hoy.

Algunas actividades destacadas de su décimo y último día son el homenaje a Mariano Tudela en su centenar a las 13:00 horas o el micro abierto A porta vacía a las 20:00 horas, moderado por Branca Trigo.

También se podrá visitar las diferentes casetas de compraventa de libros. No te olvides de consultar los horarios y lugares en los que diferentes autores firmarán sus obras.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.