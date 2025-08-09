Qué hacer en A Coruña hoy, sábado 9 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

El segundo fin de semana en A Coruña promete no aburrir a nadie. El día de hoy, sábado 9, tendremos diversión desde por la mañana. El Estadio de Riazor abre sus puertas para presentar el Trofeo Teresa Herrera, donde jugarán el Dépor Abanca y el R.C Deportivo.

No nos podremos olvidar tampoco del Mercado de la Cosecha, que continuará con su programación de eventos, o del Mercado de Discos do Noroeste. Finalmente, la 40.ª edición del Certamen de Habaneras llegará a su fin con una gran jornada de clausura en la plaza de María Pita.

Festival Noroeste Estrella Galicia: The Vaccines, Siloé y Guadi Galego

Una de las primeras citas de las Fiestas de María Pita, y de las más esperadas de todo el verano, llega a su penúltima jornada el día hoy, sábado 9.

Por la mañana, los coruñeses podrán combatir la ola de calor en la playa y, al caer la noche, tendrán la oportunidad de acudir a los conciertos de los dos cabezas de cartelera: The Vaccines y Siloé, quienes estarán encargados de animar la playa de Riazor hasta altas horas de la noche. También les acompañará el reconocido artista Guadi Galego.

Estos son los horarios, localizaciones y artistas que actuarán durante esta segunda jornada del festival:

O Portiño

13:00 horas - Raphael de la Ghetto

- Raphael de la Ghetto 16:30 horas - Eme DJ

Playa de Riazor

21:00 horas - Guadi Galego

- Guadi Galego 22:30 horas - Siloé

- Siloé 00:00 horas - The Vaccines

Trofeo Teresa Herrera en A Coruña

El día de hoy, sábado 9, llega a la ciudad herculina el trofeo gallego de fútbol más importante del verano. En esta nueva edición, el equipo blanquiazul -tanto femenino como masculino- competirá en en el Estado de Riazor.

¿Ya has conseguido tus entradas? Si todavía no lo has hecho, te recomendamos visitar el siguiente enlace. Y si ya son tuyas, en Quincemil te contamos todo lo que necesitas saber antes de asistir a este evento.

La 28.ª edición del trofeo Mini Teresa Herrera dará inicio por la mañana. Se jugará en bajo la categoría benjamín y prebenjamín .

La 13.ª edición del trofeo femenino dará inicio a las 17:00 horas. El Dépor Abanca se enfrentará al equipo portugués SC Braga Iuso.

La 80.ª edición del trofeo masculino dará inicio a las 20:00 horas. El Deportivo se enfrentará al equipo francés La Havre.

Clausura del Mercado de Discos do Noroeste y exposición ReDiscOver

El mercado organizado por cuarte vez consecutiva en la primera planta del Mercado de San Agustín llega a su fin el día de hoy, sábado 9 de agosto. Si eres un coleccionista y amante de la música no te olvides de pasarte por su recinto. ¡Es una oportunidad exclusiva!

Los asistentes tendrán la oprtunidad de adquirir vinilos y CDs de una selección total de 20.000 unidades que incluyen discografías completas de varios artistas, ediciones descatalogadas, reediciones y hasta una sección de editoriales gallegas.

En la misma ubicación se celebrará la exposición bajo el título ReDiscOver, que se centra en la reinterpretación de portadas de discos de la mano del autor, ilustrador y diseñador gallego Fausto Isorna.

El horario del mercado y la exposición será de 11:30 a 19:30 horas.

Mercado de la Cosecha

El Festival Noroeste Estrella Galicia no podía estar completo sin la celebración del Mercado de la Cosecha, que en esta nueva edición se traslada hasta O Portiño, donde además se podrán disfrutar de las actuaciones de Raphael de la Guetto -que tendrá lugar el día de hoy- y Yo Soy Ratón, entre otros.

Tras su inauguración durante la jornada de ayer, su actividad se extenderá hasta el domingo 10. Durante todo el día hoy, sábado 9, se podrá disfrutar de un entorno próspero, innovador y sostenible con una amplia programación que inlcuye experiencias gastronómicas, talleres, creatividad y mucho más.

Algunos de los participantes de esta edición del Mercado de la Cosecha son Airas Moniz, Galo Celta, Os Biosbardos y Horta da Lousa. Además, WE Sustainability ofrecerá una selección de talleres pensados para el público familiar.

El horario del Mercado de la Cosecha será de 12:00 a 20:00 horas.

Clausura de la XL edición del Certamen de Habaneras

El día de hoy, sábado 9, marca el final de este certamen anual. La clausura de la 40.ª edición del Certamen de Habaneras se podrá volver a disfrutar en la plaza de María Pita a partir de las 16:30 horas.

Las agrupaciones participantes que le pondrán el broche de oro a su 40.º aniversario serán:

Coral Polifónica de Bergantiños

Coral Polifónica de Meira

Coral Polifónica Follas Novas

Feria del libro

Continuamos con la programación de la Feria del Libro, que el hoy celebrará su penúltimo día de eventos. Si todavía no te has pasado por los Jardines de Méndez Núñez, te recomendamos que lo hagas para disfrutar de esta feria clave en la programación de las Fiestas de María Pita.

Algunas actividades destacadas de su noveno día son el cuentacuentos Onde está Otti? con Silvia Penide a las 17:30 horas o el concurso-presentación de Amnesia, el libro de Francisco Lorenzo, que vendrá acompañado de un quiz literario: Canto sabes de novelas? a las 20:00 horas.

También se podrá visitar las diferentes casetas de compraventa de libros. No te olvides de consultar los horarios y lugares en los que diferentes autores firmarán sus obras.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.