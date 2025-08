Qué hacer en A Coruña hoy, sábado 2 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

La cita musical de este sábado 2 de agosto será nada más y nada menos que Bonnie Tyler, quien aterriza en A Coruña para hacer corear a toda la plaza de María Pita al son de sus mayores éxitos.

Paralelamente, la Feria del Libro, Mostrart y la exposición gratuita del obelisco recibirán su segunda jornada de visitantes desde su inauguración.

Concierto de Bonnie Tyler

El ritmo de los conciertos de la plaza de María Pita no se detiene. Este sábado, 2 de agosto, recibiremos a la artista internacional de esta nueva edición de las Fiestas de María Pita: Bonnie Tyler.

Esta legendaria cantante galesa, con su inconfundible voz rasposa, animará al público herculino desde las 22:00 horas con sus hits atemporales, como Holding Out For A Hero, It's A Heartache y More Than A Friend.

Feria del libro

Continuamos con la programación de la Feria del Libro. Algunas actividades destacadas de su segundo día son el Cuentacuentos en lengua de signos -contAZ.Lingua de Signos- de Rosa Caramelo a las 17:30 horas o la conversación As killer Barbies a las 19:00 horas, donde participarán Antía Yáñez y Arantza Portabales.

También se podrá visitar las diferentes casetas de compraventa de libros. No te olvides de consultar los horarios y lugares en los que diferentes autores firmarán sus obras.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo del inicio del mes de agosto, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.