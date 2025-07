Las fiestas de A Coruña y cerca este fin de semana: Sada, Mera, Cerceda y cuatro barrios de la ciudad

Se acerca la época del verano de mayor cantidad de fiestas simultáneas, la primera quincena de agosto, pero el área de A Coruña ya está al máximo. Este fin de semana no solo cuatro barrios de la capital provincial celebrarán sus fiestas en honor al Carmen, sino que prácticamente todos los municipios del área tienen alguna fiesta.

En el caso de Sada y Cerceda, organizadas en el pueblo principal, mientras que en otros son parroquias como Lañas en Arteixo, Ledoño en Culleredo o Andeiro en Cambre. En A Laracha hay hasta tres fiestas simultáneas este fin de semana, mientras que la no tan lejana Teixeiro celebra sus Festas da Xuventude.

Además, y nunca sobra decirlo, Betanzos celebra su semana del cine hasta el sábado 19.

Cuatro barrios en A Coruña

Los barrios de A Coruña siguen aprovechando el mes de julio para celebrar sus fiestas patronales antes de que las de María Pita lo eclipsen todo. Este fin de semana serán hasta cuatro los barrios o zonas de la ciudad que honren a sus patrones. En todos es Virgen del Carmen.

Es el caso de As Xubias, Os Castros y O Peruleiro - Mariñeiros, zonas estrechamente vinculadas con el mar. As Xubias, de hecho, técnicamente no es un barrio de A Coruña, sino una localidad en sí misma, y mantiene un embarcadero bastante poblado al otro lado de la vía del tren.

En el caso de Feáns, que es otra localidad por derecho propio, las fiestas están dedicadas a la patrona de los marineros pese a no ser un lugar costero.

Todas ellas son este fin de semana, aunque tienen diferentes momentos de inicio y final. Las de O Peruleiro y Os Castros son del jueves 17 al sábado 19, durando tres días, mientras que las de Feáns y As Xubias son el sábado 19 y el domingo 20.

As Xubias

Programación completa

Las fiestas de esta preciosa localidad marinera comenzarán el sábado a las 14:00 con una sesión vermú y destacan por su componente gastronómico. El sábado 19 habrá una pulpeira popular al mediodía y una mejillonada por la tarde-noche, mientras que el domingo a mediodía habrá concurso de tortillas y paella popular.

Las fiestas terminarán con una procesión marítima desde Oza hasta As Xubias el domingo a las 16:00 horas.

Feáns

Programación completa

Las fiestas de Feáns también dejarán un buen sabor de boca, ya que tienen celebración gastronómica incluida, pero mucha música. Comenzarán el sábado 19 a las 12:00 con una actuación de la Agrupación Musical Emilia Pardo Bazán y a continuación comenzarán a desfilar grupos durante casi todo el día, hasta concluir a media noche con una sesión de DJ Isko dos Santos. A mediodía habrá una mejillonada popular.

El domingo 20 hará un guión parecido. Música desde las 11:00 con Son D'Aqui y Sorcha primero en sesión vermú y luego de tarde, y de nuevo DJ Isko dos Santos, pero desde las 20:00 horas. El domingo a mediodía habrá callos gratuitos y churrascada (de pago).

Os Castros

Programación completa

La Romaría de Os Castros comenzó ayer jueves y durará hasta el sábado 19. Uno de los platos fuertes ha sido el concierto de Mercedes Peón tras el pregón del primer día. El viernes 18 habrá una comida popular y música durante todo el día, mientras que el sábado 19 habrá de nuevo una comilona, con churrasco y pulpo, para terminar las fiestas con un concierto de El Corta.

O Peruleiro - Mariñeiros

Programación completa

El barrio de O Peruleiro - Mariñeiros, situado entre la avenida de Peruleiro y Manuel Murguía, e incluyendo parte del Agra del Orzán, celebra de jueves 17 a sábado 19 sus fiestas. Hoy viernes 18 actuará el trío de Pablo Balseiro y el sábado 19 habrá actuaciones musicales durante todo el día.

Una docena de fiestas cerca

Además de las cuatro de la ciudad, la comarca y el área de influencia de A Coruña bulle en celebraciones, tanto del Carmen como por otros motivos. Estas son algunas de las más notables:

Festas do Mar de Mera:

Las Festas do Mar de Mera vuelven tras unos años ausentes y comenzarán con la gran sardiñada popular de la playa que se celebra todos los años. Este año, además, estas fiestas estarán prácticamente enlazadas con las fiestas de San Ana de Mera, haciendo casi diez días ininterrumpidos de animación.

Las Festas do Mar, en concreto, tendrán tres días de verbena, un mercadillo mariñeiro y una fiesta infantil con chocolatada. El domingo 20 habrá a mediodía una misa solemne en honor a la Virgen del Carmen.

Fiestas de Cerceda:

Las fiestas de Cerceda son del 18 al 20 de julio y combinan misa, sesión vermú y verbena cada día. La misa en honor al Carmen es exactamente el sábado 19, mientras que la del 18 es a Nosa Señora de Fátima, y la del día 20 es al Santísimo Sacramento. Actuarán las orquestas Furia Joven (el 18), Olympus (el 19) y Alborada (el 20).

Fiestas del Carmen de Sada:

Sada celebra sus fiestas del Carmen del viernes 18 al domingo 20 con numerosas actividades. El viernes a las 22:30 tocará Nuevo Plan, mientras que el sábado habrá procesión marítima, una gran sardiñada y un mercado mariñeiro de 11:00 a 22:00 horas.

El domingo volverá a abrir dicho mercado, pero hasta las 21:00, y habrá actividades como xogos mariñeiros, bingo musical y una carrera de hinchables llamada Fontán Ocean Race.

Festa da Xuventude de Teixeiro:

Sin ninguna relación ni con la religión ni con el mar, Teixeiro celebrará este fin de semana su popular Festa da Xuventude, que ya comenzó ayer con una gran mejillonada. Viernes, sábado y domingo habrá sesiones vermú y verbenas, destacando la fama de las orquestas.

El viernes actuará el Combo Dominicano (que el juves estará en la Fiesta Juventud de Ferrol) y el sábado lo harán Cinema y la Orquesta Panorama. El domingo también habrá verbena, esta vez con La Última Legión y Nueva Fuerza.

Tres fiestas en A Laracha:

Este municipio tan cercano a A Coruña, pero ya en la comarca de Bergantiños, celebra hasta tres fiestas este fin de semana.

Caión : La única localidad marinera de A Laracha celebra sus fiestas del Corpus y del Carmen el sábado 19 y el domingo 20

: La única localidad marinera de A Laracha celebra sus fiestas del Corpus y del Carmen el sábado 19 y el domingo 20 Vilaño : Esta parroquia celebra el Vilaño Fest de música electrónica el sábado 19, y con ello comienzan sus fiestas, que duran hasta el domingo 27.

: Esta parroquia celebra el Vilaño Fest de música electrónica el sábado 19, y con ello comienzan sus fiestas, que duran hasta el domingo 27. Grandes Festas de Montemaior: Esta parroquia comienza sus fiestas el domingo 20 y durarán hasta el jueves 24, con verbena todos los días salvo el lunes.

Más fiestas: