Fiestas del Apóstol 2025 en Arteixo (A Coruña): Panorama, Soraya Arnelas y fuegos artificiales

El municipio de Arteixo, muy cerca de A Coruña, acaba de dar a conocer la programación de sus tan esperadas Festas do Apóstolo 2025, en las que ofrecen una programación de lo más completa entre el miércoles 23 y el domingo 27 de julio.

Las fiestas vienen cargadas de la actuación estelar de varias orquestas, entre las que se encuentran las populares y reconocidas Panorama y Los Satélites, así como varias actividades para todos los públicos y la actuación musical de Soraya Arnelas. Además, no faltará la gran sesión de fuegos artificiales que impresionará a todos los presentes el último día de fiesta.

Una programación completa y divertida para todos

En total serán cinco días de fiesta que prometen no dejar a nadie indiferente, en los que la diversión y el entretenimiento estarán presentes a todas horas con la sucesión de varias actividades y actuaciones. De esta forma, la celebración del Apóstol de Arteixo promete ser el punto de encuentro de muchos gallegos y gallegas.

El miércoles 23 de julio es el primer día de fiesta. A partir de las 22:00 horas se podrá disfrutar de la actuación de NANO NZ. Una hora más tarde le toca el turno a la orquesta Cinema y su show "Seremos inmortais", y al dj KIKO VARELA.

El jueves 24, la única cita oficial será a partir de las 22:00 horas, en la que podremos cantar y bailar de la mano de la orquesta La Misión y Grupo Kalima 3.0.

A partir del viernes 25 de julio empiezan los días más grandes, donde la fiesta comenzará desde por la mañana. El plato fuerte de esta jornada es, sin ninguna duda, la actuación del "Epic Tour" de la orquesta Panorama, la más popular de la región y que más fans mueve de pueblo en pueblo.

Otras actividades para vivir una experiencia completa el viernes son la sesión vermú con Aixa Romay, el XXX Torneo de Chave Santiago Apóstol o el concierto de "Lendas da música" de la banda Música Santiago de Arteixo, entre otras.

El sábado 26 de julio el grupo Élite se encargará de la sesión vermú, animando y poniendo a bailar a vecinos y visitantes. Este día destaca la actuación a las 20:00 horas de la artista Soraya Arnelas, siendo Arteixo una de sus paradas en su gira del 20 aniversario.

Llegadas las 22:00 horas le toca el turno a la esperada verbena. En esta ocasión, la orquesta Marbella y la Disco Móvil Impacto serán quienes terminen la noche por todo lo alto con sus shows y actuaciones musicales.

El domingo 27 de julio será el cierre de las fiestas del Apóstol 2025 en Arteixo. Desde por la mañana las calles de la localidad estarán de celebración. A las 12:00 horas tendrá lugar una misa en la iglesia de Santa Eufemia cantada por el coro parroquial con el acompañamiento del Grupo de Gaitas A.X.Xiradela.

A las 14:30 horas llega la sesión vermú con el Dúo D'Vicio. La tarde estará reservada para los más pequeños, quienes podrán disfrutar de una fiesta infantil desde las 16:00 hasta las 19:00 horas. Una vez finalizado este evento le toca el turno al concierto de la Banda Xuvenil da BMA.

Por último, el broche de oro final lo pondrá la orquesta Los Satélites y el grupo Origen a partir de las 22:00 horas, quienes harán un parón en sus actuaciones a las 00:00 horas para dejar lugar a la esperada sesión de fuegos artificiales.

Compromiso con la accesibilidad

"Co compromiso de facer unhas festas accesibles para todas as persoas, entre as 19:00 e as 21:00 horas, as atraccións de feira funcionarán sen música nin estímulos sonoros. Esta medida está pensada para facilitar a participación de persoas con alta sensibilidade no procesamento sensorial ou con necesidades específicas de apoio, garantindo así un entorno máis amable, tranquilo e inclusivo para o desfrute de todas e todos", informan desde el concello de Arteixo.

También habrá disponible un punto violeta disponible "por un Arteixo libre de violencias machistas".