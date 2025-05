Así será la Festa das Flores de Arteixo (A Coruña): verbena, actividades y mucho más

La localidad coruñesa de Arteixo se prepara para dar la bienvenida al verano con la celebración de las tradicionales Festas das Flores, que se desarrollarán entre el 23 y el 27 de mayo. Con este evento, se da oficialmente por inaugurada la temporada de verbenas veraniegas en toda la comarca de A Coruña.

Concello de Santiago Conxo reivindica su historia con la 'Festa do Banquete' y con el centenario de su anexión a Santiago

El programa arranca el viernes 23 con la exhibición de los trabajos presentados al X Concurso de Maios do Concello de Arteixo, una muestra que permanecerá abierta hasta el lunes 26 en la Avenida do Balneario. A las 13:00 horas se hará entrega de premios en la Capela do Balneario. Ya por la noche, la fiesta tomará fuerza con una gran verbena a cargo de la orquesta New York y el Dúo D’Vicio en el Campo da Festa.

El sábado 24 comenzará con el tradicional disparo de bombas de palenque y alboradas a cargo del Grupo de Gaitas Triskel. Durante la jornada, habrá actuaciones de música y baile tradicional, encuentros culturales y una sesión vermú con Xilo y Carlos Mantaiga en la Praza do Balneario. Uno de los momentos más esperados será el XXVII Encontro de Bandas de Música, que en su 25º aniversario contará con la participación de la Banda de Música Municipal de Celanova como invitada. La noche finalizará con la verbena de la orquesta Finisterre, Discoteca Móbil Impacto y el DJ Drew Korme.

El domingo 25, día grande, se celebrará la misa solemne y la tradicional procesión con arcos florales, acompañada por la Banda de Música Santiago de Arteixo. La música continuará con el Dúo Kalima 3.0 durante la sesión vermú y la actuación vespertina en la Praza do Balneario.

Finalmente, el martes 27 se pondrá el broche cultural con la inauguración de la exposición del obradoiro de actividades del programa "Cultiva o teu lecer", que podrá visitarse hasta el 4 de junio en el Centro Cívico Cultural Manuel Murguía.